«تدوير»: معالجة 4154 طن نفايات خطرة لـ «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

قال المدير العام لمركز أبوظبي لمعالجة النفايات «تدوير»، الدكتور سالم الكعبي، إن المركز عالج 4154 طن نفايات طبية خطرة ناتجة عن مكافحة فيروس كورونا، من خلال ثلاث مراحل شارك فيها 288 عاملاً، وبكلفة بلغت 21 مليون درهم على مستوى أبوظبي والعين.

وأضاف في تصريحات صحافية على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، في أبوظبي، أمس، أنه تم استحداث «محارق» متنقلة، فيما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمعالجة من المرحلة الأولى، من ثلاثة أطنان يومياً لتصل إلى 16 طناً.

وأشار إلى عدد من التحديات، لاسيما مع بداية انتشار الجائحة، ما أدى إلى تزايد النفايات الطبية، مبيناً أنه تم تشغيل وحدة المعالجة الإضافية في الإمارة، في وقت تم فيه توفير مركبات خاصة للنقل من قبل القطاع الخاص لمواجهة ضغط توفير مركبات مبردة، وصعوبة توفير كم كافٍ من أدوات المعالجة والعمالة الملائمة.

وقال إنه طبقت آلية صارمة للفصل بين النفايات الطبية والعامة، مع استحداث تصاريح طارئة لدخول الدولة، للعمالة الفنية اللازمة لتشغيل المحارق في مدينة العين، مع إضافة ثلاث محارق جديدة لرفع الطاقة الاستيعابية للمعالجة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news