12.2 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال العام 2021

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

أعلنت دائرة دائرة الأراضي و التنظيم العقاري في عجمان عن تسجيل 8581 تصرفاً عقارياً خلال العام 2021 بقيمة إجمالية بلغت 12.2 مليار درهم في حين بلغ إجمالي جحم التداول 7.8 مليار درهم من إجمالي 6988 عملية تداول.

وقال سمو الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن إحصائيات 2021 تؤكد محافظة سوق عجمان العقاري على نشاطه ومستوياته الإيجابية وجاذبيته في أوساط المستثمرين المحليين والدوليين بالنظر للفرص الإستثمارية المتاحة وجودة الخدمات المقدمة وسرعة وسهولة إنجاز المعاملات مشيراً إلى أن إمارة عجمان تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو تأسيس إقتصاد قوي وتنمية متكاملة في شتى الميادين لاسيما في مجالات البنية التحتية التي تشهد طفرة غير مسبوقة.

وأكد سموه أن الإستراتيجية الشاملة لحكومة عجمان والحزم الإقتصادية التي أقرتها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا عززت ثقة المستثمرين وساهمت بشكل فعال في تكيف السوق العقاري والقطاعات الإقتصادية الأخرى مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة مطلع العام 2020. مشيراً إلى أن عام 2021 كان حافلاً بالإنجازات حيث تمكنت الدائرة من تحقيق التحول الرقمي الشامل مما ساهم بشكل فعال في الإرتقاء بجودة الخدمات وتعزيز التنافسية في تسجيل الممتلكات , فضلاً عن إطلاق مؤشر عجمان العقاري خلال الربع الأخير من العام الماضي والذي يعد إضافة نوعية تدعم مساعي الدائرة الرامية إلى تطوير أداء القطاع العقاري من خلال توفير خدمات عصرية متميزة تلبي إحتياجات المتعاملين.

ومن جانبه ثمن سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري العلاقة المتميزة التي تجمع الدائرة بشركائها الإستراتيجيين وخص بالذكر الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الدائرة و الإتحاد للماء والكهرباء والتي تكللت بتوصيل الكهرباء الإتحادية للعديد من المشاريع العقارية في الإمارة وهو ما يعزز مستوى الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين في إمارة عجمان,مشيداً بالربط الإلكتروني مع دائرة البلدية والتخطيط وشركة عجمان للصرف الصحي, والذي يدعم توجه الدائرة نحو تبني أحدث التقنيات وأفضل الأدوات الرقمية في سبيل تطوير منظومتها وتقديم خدمات على نحو أسرع وأدق وأكثر أماناً ,بالإضافة إلى الشراكة الإستراتيجية مع دائرة عجمان الرقمية التي أثمرت عن ربط خدمات الدائرة بـ "الهوية الرقمية" وهو ما ساهم في تحسين تجربة المتعاملين وأتاح لهم إمكانية إنجاز معاملاتهم بمستوى عالٍ من درجات السرية والخصوصية.

وكشف التقرير العقاري لعام 2021 عن تسجيل أعلى قيمة مبايعة في "الياسمين" بقيمة 400 مليون درهم في حين تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 94 مليون درهم في منطقة "الرميلة 2" ,وجاء حي "الياسمين" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً , وتصدر مشروع "عجمان ون" قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً .

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