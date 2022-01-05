المركزي : 4.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2022

المصدر: أمل المنشاوي :أبوظبي

توقع المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2 % خلال العام الجاري .

وبين في تقرير المرجعة الربعية الصادر اليوم، إن النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات واصل اتجاهه التصاعدي في الربع الثالث من العام الماضي نتيجة الانتعاش في الطلب المحلي والعالمي في حين واصلت الدولة ريادتها في احتواء انتشار فيروس كورونا.

وبين المركزي أن التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% العام الماضي جاء بناء على أداء الاقتصاد غير الهيدروكربوني وإنتاج النفط الذي سجلته دولة الإمارات في الأشهر العشرة الأولي من العام، وتصريحات «أوبك +»، والجدول الزمني المتوقع للإنتاج.

وأشار المركزي في تقريره " أن التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي لعام 2022 لم تتغير وظلت عند 5% مما يعكس الزيادة المتوقعة في الطلب نظراً لتلقي الغالبية العظمي من اقتصادات العالم للقاحات .

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