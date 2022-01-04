«التزام» توفر حلول إدارة الأصول لـ «أبوظبي الأول العقارية»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت كل من شركة أبوظبي الأول العقارية، وبنك أبوظبي الأول، مذكرة تفاهم مع «مجموعة التزام لإدارة الأصول»، لتقديم حلول مستدامة واستراتيجية لإدارة الأصول.

وبموجب الاتفاقية، سيستكشف الطرفان سبل التعاون على المستويين التشغيلي والتجاري، وما يمكن لـ«مجموعة التزام» أن تقدمه من خدمات متكاملة تشمل إدارة المرافق، وخدمات الأمن وتوفير الطاقة، وإدارة المجمعات السكنية، والخدمات التقنية، وتقارير الجودة والصحة والسلامة والبيئة، والتقنيات السكنية، وإدارة الأراضي، وتطوير المشروعات، إضافة إلى خدمات متخصصة للملاك والمستأجرين في الوحدات السكنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول العقارية، جاسم آل علي، إن «أبوظبي الأول العقارية» تلتزم توفير أحدث الحلول والخدمات المتوافرة في السوق، ويسرنا أن نتعاون مع «مجموعة التزام» لتعزيز إمكاناتنا في مجال إدارة المرافق.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة التزام لإدارة الأصول، كريس روبرتس، إن مذكرة التفاهم تمثل منطلقاً نحو تعاون مثمر وبنّاء للأطراف المعنية كافة. ويسعدنا أن نكون مزود خدمات إدارة المرافق والأصول العقارية لبنك أبوظبي الأول، في خطوة تمهد الطريق أمامنا نحو تحقيق مزيد من النجاحات في القطاع، لافتاً إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تدعم أهداف المجموعة، الرامية إلى تنويع محفظة أعمالها بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع إدارة الأصول.

يذكر أن شركة أبوظبي الأول العقارية، التابعة لبنك أبوظبي الأول، تدير محفظة متنوعة تضم أكثر من 22 ألف وحدة سكنية.

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