«الأحواض الجافة» تشارك في برنامج «روّاد» لجذب المواهب الوطنية

المصدر: دبي ■ وام

تشارك شركة «الأحواض الجافة العالمية في برنامج التوطين «روّاد»، الذي تقوده حكومة دولة الإمارات ويهدف إلى استقطاب ودعم المواهب الوطنية الطموحة من جميع أنحاء الدولة.

وتسعى المبادرة التي تتضمن برنامجاً مدته 24 شهراً للمرشحين من خريجي الجامعة وبرنامجاً مدته 12 شهراً لخريجي الثانوية، إلى إعداد مجموعة مواهب لافتة والمساهمة في تنمية الجيل الجديد من الإماراتيين.

واختارت شركة الأحواض الجافة العالمية، 20 إماراتياً للمشاركة في برنامج «روّاد» التدريبي بعد عملية توظيف مكثفة. وسيحظى كل منهم بفرصة التعرف على التجارة الذكية والعمليات العالمية والدور الرائد الذي تقوم به شركة «الأحواض الجافة العالمية» في تمكين أعمال التجارة البحرية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد»، محمد المعلم، إن «(دي بي ورلد) ومجموعة شركاتها تلتزم بالاستثمار في الفرص التي تتيح لها المساهمة في رعاية المواهب الإماراتية الطموحة. كما تلتزم بتوفير بيئة تسمح لهذه المواهب بتطوير معارفها وتوسيع اطلاعها وتنمية مهاراتها للعمل في قطاعات مهمة تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعدّ شراكتها مع برنامج «رواد» خير دليل على هذه الجهود».

والتقى المدير التنفيذي لشركة «الأحواض الجافة العالمية»، الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، بمجموعة من موظفي الشركة وفريق الإدارة التابع لها مؤخراً خلال جلسة عُقدت في جناح «دي بي ورلد» في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقال أنتولوفيتش: «تواصل شركة الأحواض الجافة العالمية بحثها المستمر عن المواهب الوطنية التي تمثل إضافة قيمة إلى فريقنا ويعتبر برنامج (روّاد) فرصة ممتازة لتقديم هذه المواهب المتميزة إلى صناعتنا».

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