41 % نموا في الرخص التجارية بعجمان خلال 2021

المصدر: دبي - عجمان

واصلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان خلال العام 2021 جهودها في دعم القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات والترويج للمنتجات الصناعية، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال.

وبلغت نسبة نمو عدد الرخص الاقتصادية الصادرة من الدائرة خلال العام الماضي 41%، بينما بلغ عدد المنشآت27.91 ألف منشأة، وبلغ مؤشر مرونة الأعمال 17%. وأسفرت الجهود والمبادرات التي أطلقتها الدائرة خلال العام الماضي عن ارتفاع نمو برنامج «تعزيز» بنسبة 238%.

وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، عبدالله أحمد الحمراني، إن «الدائرة بذلت جهوداً حثيثة خلال العام الماضي لتطوير القطاعات الاقتصادية والصناعية لدفع عجلة التنمية الشاملة من خلال العديد من المبادرات»، لافتاً إلى أن جهود الدائرة في تطوير الخدمات الرقمية وتحقيق نسبة مؤشر رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني بلغ 88%، فيما وصلت نسبة التحول الرقمي لكافة الخدمات إلى 100%، الأمر الذي أسهم في توفير الوقت والجهد للمستثمرين وتقديم خدمات مميزة.

وأضاف أن «اقتصادية عجمان كثفت من جهود دعم قطاع الصناعة»، مشيرا إلى أن عدد المصانع في الإمارة بلغ في نهاية العام الماضي 1047 مصنعاً ليشكل القطاع الصناعي نسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة.

وأكد أن الدائرة قدمت العديد من المبادرات التي تدعم المصدرين في الإمارة منها خدمات الجواز اللوجستي التي استفاد منها 105 مستفيدين، وتم إبرام اتفاقية تعاون مع بوابة أبوظبي للتصدير، لدعم الصادرات، حيث بلغ عدد المستفيدين 16 مستفيداً، إضافة إلى أن الدائرة وقعت 54 اتفاقية خلال العام 2021، مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، فيما بلغت نسبة رضا الشركاء 85% ونسبة رضا الدائرة عن الشركاء 81% ونسبة فاعلية الشراكة 98% ما أدى إلى ارتفاع إجمالي المعاملات الناتجة عن الشراكات إلى 174671 معاملة.

وأوضح الحمراني، أن الدائرة لم تدخر جهداً في تقديم الدعم الكامل للمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال عدة مبادرات ومنها الفعاليات والمعارض، والتي كان من بينها المشاركة في معرض الخمسين، ومبادرة «صنع في عجمان» التي تروج لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستفاد منها 45 مستفيداً، ومبادرة «ذا بيست».

وأشار إلى أن الدائرة ساهمت في توظيف الباحثين عن العمل بنسبة بلغت 8.5% من خلال برنامج «تعزيز» الذي نفذ خلال العام الماضي، 144 دراسة جدوى لمشاريع متنوعة، وتم تنفيذ نسبة 7% منها إلى مشاريع قائمة الآن تعمل في دعم التنمية الاقتصادية.



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