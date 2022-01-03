«أبوظبي للأوراق المالية» الأفضل عربياً في عام 2021

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

تستأنف أسواق المال المحلية تداولات بداية الأسبوع، اليوم (الإثنين)، بالتزامن مع دخول قرار تغيير موعد العطلة الأسبوعية في دولة الإمارات، موضع التنفيذ اعتباراً من اليوم.

إلى ذلك نجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في تصدر مؤشرات الأسواق العربية لعام 2021، بارتفاع سنوي نسبته 68%، تعد الأعلى في تاريخه على الإطلاق، فيما سجل مؤشر سوق دبي ارتفاعاً نسبته 28%، محتلاً المرتبة الثانية، وذلك بحسب الخبير بأسواق المال، وضاح الطه، الذي أكد أيضاً لـ«الإمارات اليوم»، أن «الأسواق مازالت تحافظ على حالة التفاؤل التي سادت العام الماضي، مع توقع المزيد من تدفقات السيولة، خصوصاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية».

وأوضح أن «هناك عاملين مهمين يدعمان التوجه الصاعد للأسواق، الأول نتائج الشركات السنوية، والتي ينتظر أن تكون إيجابية وجيدة في معظم القطاعات، والثاني، الإدراجات الجديدة المرتقبة في الربع الأول من 2022 والتي ستعطي السوقين زخماً كبيراً وتنوعاً وسيولة إضافية».

وبين الطه، أن «المواعيد الجديدة للأسواق المالية، بالتزامن مع تغيير العطلة الحكومية في دولة الإمارات، تتماشى مع نضج السوقين وتوسعهما، وتحاكي مواعيد نظيرتها العالمية، وتقضي على القلق الذي يسود أوساط المستثمرين خلال يومي الجمعة والسبت، نتيجة إغلاق الأسواق المحلية بينما الأسواق العالمية مفتوحة»، لافتاً إلى أن «كثيراً من التخمينات كانت تؤثر في التداولات نتيجة لذلك، وأحياناً كانت عمليات بيع سلبية، تتم وقرارات غير مدروسة فقط، لأن إغلاقات الأسواق العالمية كانت سلبية»، ومؤكداً أن «المواعيد الجديدة ستقضي على كل ذلك وتحقق مرونة كبيرة، وتمكن المستثمرين من التعامل بشكل يومي وليس بناء على إغلاق السوق العالمي أمس، على سبيل المثال».

• الأسواق لا تزال تحافظ على حالة التفاؤل التي سادت في 2021.

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