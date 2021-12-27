"أبوظبي العالمي" يعتمد نظام العمل الأسبوعي من الإثنين إلى الجمعة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن تطبيق نظام العمل الأسبوعي من الإثنين إلى الجمعة اعتبارا من الأول من يناير 2022، واعتماد يومي السبت والأحد عطلة نهاية أسبوع وذلك تماشياً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز موقعها التنافسي لمختلف القطاعات وبما يدعم بيئة الأعمال والسوق الاقتصادي ومواكبة التطور العالمي.

وتعزز الدولة من خلال اعتماد نظام العمل الأسبوعي الجديد، مجتمع الأعمال والقطاع المالي من تقارب الأسواق العالمية والأنشطة الاقتصادية والتجارية في الوقت الفعلي وذلك دعماً للاستراتيجية الاقتصادية لأبوظبي والدولة كافة.

ويهدف سوق أبوظبي العالمي إلى إيجاد فرص نمو جديدة، وتسريع وتيرة التعاون عبر الحدود، ودعم الشركاء الاستراتيجين والمستثمرين والقطاعات ضمن مناطق زمنية مختلفة وساعات عمل عبر كافة أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد جاسم الزعابي، إن السوق كمركز مالي دولي، يتمتع بموقع استراتيجي في المنطقة ويحظى بدور هام كحلقة وصل بين اقتصادات الشرق والغرب، حيث لطالما كان شريكًا أساسياً ووجهة لتمكين الأعمال وتعزيز خططهم التوسعية محلياً ودولياً..

مضيفا أن تزامن أسبوع العمل مع بقية الأسواق العالمية، سيمكن رواد الأعمال الحاليين والجدد في السوق من الاستفادة من فرص التجارة والاستثمار في الدولة والمنطقة على حد سواء.

وأكد التزام سوق أبوظبي العالمي بمواصلة تعزيز التنافسية الاقتصادية والاستدامة في أبوظبي ودولة الإمارات من خلال إطلاق المزيد من الابتكارات والأطر التنظيمية المتكاملة وتعزيز التواصل والخدمات ذات المستوى العالمي.

جدير بالذكر أن سوق أبوظبي العالمي يضم أكثر من 3700 كيان مسجل ويحظى باهتمام كبير من الشركات ورواد الأعمال، كونه يعد واحدا من أكثر مراكز الاستثمار العالمية جاذبية وتنافسية وأحد أهم المنصات لانطلاقة الشركات الناشة في مجال التكنولوجيا المالية.

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