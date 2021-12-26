«قنال فرونت ريزيدنسز» يضم 700 شقة سكنية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع «قنال فرونت ريزيدنسز» مشروعاً مميزاً على طول قناة دبي المائية، حيث كشفت شركة «ميدان»، في نهاية شهر أكتوبر الماضي عن المرحلة الأولى من المشروع.

والمشروع مجتمع سكني يقع على قناة دبي المائية، ويوفر نمط حياة فاخراً، ومناظر خلابة، فضلاً عن مجموعة واسعة من مرافق تناول الطعام والترفيه والتسلية.

يحتل المشروع موقعاً مميزاً في منطقة جميرا بدبي، ويضم أكثر من 700 شقة سكنية مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، عبر 11 مبنى، وسط الحدائق الرائعة والمساحات الخضراء المشتركة. وتتكون المرحلة الأولى من 150 وحدة سكنية عبر مبنيين مكونين من خمسة طوابق.

ويبلغ متوسط مساحات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة 85 متراً مربعاً، ولغرفتي نوم 125 متراً مربعاً، ولثلاث غرف نوم 165 متراً مربعاً.

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