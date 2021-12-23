1.13 مليون مقعد على رحلات الطيران في الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة «أو إيه جي»، الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات الإمارات ستشغل في الإجمال نحو 1.13 مليون مقعد على الرحلات الدولية خلال الأسبوع الذي بدأ من 20 ديسمبر الجاري بالتزامن مع موسم الأعياد، مقابل 1.1 مليون في الأسبوع السابق وبنسبة نمو بلغت نحو 1.5%.

وأظهرت البيانات التي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، أن السوق الإماراتية استحوذت على أكثر من 30% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ككل والتي بلغت نحو 3.6 ملايين مقعد. ورفعت شركة طيران الإمارات من قدرتها التشغيلية، الأسبوع الجاري، وسجلت نمواً في السعة المجدولة بنسبة 1.6%، مقارنة بالأسبوع السابق.





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