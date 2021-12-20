«طيران الإمارات» تسهّل السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع «الحصن»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكّدت شركة «طيران الإمارات» أنها توفر لعملائها المسافرين من دولة الإمارات إلى دول الاتحاد الأوروبي، مزيداً من الفرص لتحقيق أقصى استفادة من رحلات سفرهم بثقة، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون مع تطبيق «الحصن» لتمكين قراءة بيانات الاعتماد الصحية للعملاء والتعرف عليها من خلال رموز (QR) المعتمدة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حالة لقاح «كوفيد-19» ونتائج اختبار الـ(PCR) على تطبيق «جواز سفر إياتا».

وأفادت الناقلة في بيان، أمس، بأنها أبرمت شراكة مع «الحصن»، المنصة الرقمية الرسمية الخاصة باختبارات «كوفيد-19» في دولة الإمارات، لتوفير راحة أكبر ورحلات أكثر سلاسة لعملائها.

اختبار

وأوضحت «طيران الإمارات» أنه يتعيّن على عملائها تنزيل تطبيق «جواز سفر إياتا»، ومسح رمز الاستجابة السريعة (QR) ببطاقة السفر الخاصة بتطبيق «الحصن»، وإعادة تحميل النتائج مرة أخرى على التطبيق.

وأضافت أن المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات سيتمكنون أيضاً من تحميل نتائج اختبار (PCR) السلبية وشهادات التطعيم من دون الحاجة إلى زيارة مختبرات محددة.

تسهيل

وأشارت الناقلة إلى أن التحسينات الجديدة، تسهّل على عملاء «طيران الإمارات» الاستفادة من «جواز سفر إياتا» والحصول على «موافقة السفر» (Ok to Travel) قبل مغادرتهم إلى أي وجهة في الاتحاد الأوروبي عبر شبكة خطوط الناقلة.

وبيّنت أنه يمكن لعملاء «طيران الإمارات» الذين يسافرون من دولة الإمارات إلى الاتحاد الأوروبي أيضاً، استخدام تطبيق «الحصن» لإثبات حالتهم الصحية بشكل موثوق، والقدرة على الدخول بسهولة إلى أماكن الضيافة والترفيه، أو حضور الأحداث أو الشروع في تجارب أخرى تتطلب نتيجةً سلبية للاختبار أو إثبات التطعيم.

ولفتت إلى أن ذلك يقلل من استخدام التطبيقات المتعددة لإثبات حالة الاختبار والتطعيم أثناء الوجود في الاتحاد الأوروبي، كما يسمح بتحرك مريح وآمن لعملاء «طيران الإمارات».

ثقة

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا: «في إطار خطة (طيران الإمارات) لتنفيذ التحقق الرقمي وجعل السفر أكثر سلاسة، فإننا نعزز تجربة العملاء عبر كامل الرحلة عندما يتعلق الأمر بإدارة وتحميل نتائج الفحوص وإثبات التطعيم بالشراكة مع (الحصن)».

وأضاف: «نحن في بحث دائم عن طرق لتوسيع وظائف الأدوات المتاحة لعملائنا مثل (جواز سفر إياتا)»، مشيراً إلى أن «تمكين قراءة رموز (QR) الخاصة باختبار (كوفيد-19) والتطعيم في التطبيق للعملاء المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي، بعد خطوة رئيسة لغرس الثقة وتوفير ضمان أكبر».

وذكر الرضا أن «القائمين على تطبيق (الحصن) بذلوا جهوداً هائلة للحصول على معادلة نظام شهادات (كوفيد) الرقمية للاتحاد الأوروبي»، لافتاً إلى أن «الإمارات أصبحت واحدة من الدول القليلة التي ضمنت الاعتراف باختباراتها وشهاداتها لمواطنيها ومقيمينها في جميع دول الاتحاد الأوروبي».

تكامل

من جهته، قال متحدث باسم فريق «الحصن»: «تُجسّد شراكتنا مع (طيران الإمارات) مدى أهمية بناء تكامل تكنولوجي آمن ومريح»، مشيراً إلى أن «(طيران الإمارات) عملت على بناء نموذج للسفر الآمن أثناء الجائحة، ويسرنا أن نكون جزءاً من هذا النموذج». وأفاد بأنه تمت استضافة «الحصن» كمشروع وطني على السحابة الوطنية (National Cloud).

دمج

وكانت «طيران الإمارات»، بادرت في يوليو الماضي بدمج نظام «الحصن» الصحي الوطني عبر السحابة الوطنية في نظامها لإنجاز إجراءات السفر، ما أتاح الاسترداد الرقمي السريع والتحقق من السجلات الطبية الخاصة بـ«كوفيد-19»، بغض النظر عن مكان تلقي التطعيم أو موقع إجراء الفحص.

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