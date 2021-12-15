«مالية عجمان» تتيح تقسيط الرسوم الحكومية عبر 12 بنكاً

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

وقّعت دائرة المالية في عجمان 12 اتفاقية مع عدد من البنوك لتقديم «خدمة السداد الميسر»، التي تتيح تقسيط رسوم الخدمات المقدمة لمتعاملي حكومة عجمان عند الدفع من خلال البطاقات الائتمانية الصادرة عن تلك البنوك، باستخدام منصة «سداد عجمان».

وأوضح بيان صادر أمس، بأن البنوك التي تم الاتفاق معها تشمل: بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، بنك المشرق، مصرف الشارقة الإسلامي، مصرف الهلال، و«الإمارات الإسلامي».

وأشار البيان إلى أن من شأن هذه المبادرة أن تسهل على متعاملي حكومة عجمان سداد رسوم الخدمات الحكومية على دفعات مُيسّرة، حيث تطبق الشروط والأحكام المعمول بها في البنوك بشأن نسبة الأرباح، ومدة التقسيط، والحد الأدنى للدفع، ما يسهم في تعزيز السعادة والإيجابية للمتعاملين ومعدلات رضاهم.

وقال مدير عام دائرة المالية في عجمان، مروان أحمد آل علي: «من خلال هذا التعاون مع عدد من البنوك المحلية الرائدة في دولة الإمارات، نسعى إلى تحقيق ما يطمح إليه متعاملو حكومة عجمان، وهو الحصول على مرونة مالية أكبر، وتيسيراً عليهم عند دفع رسوم الخدمات الحكومية، ما يؤكد التزامنا بتوفير الراحة للمتعاملين من خلال تقديم الخدمات وفق أعلى المستويات».

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