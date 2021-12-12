تعاون يتيح لشركات «جافزا» حلولاً مصرفية فورية من «رأس الخيمة الوطني»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وقع بنك رأس الخيمة الوطني، مذكرة تفاهم لإطلاق تعاون استراتيجي مع المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، تماشياً مع استراتيجية المؤسستين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تطوير الاقتصاد المستدام.

ووقع الاتفاقية التي تتزامن مع التسارع الكبير والنمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني؛ مدفوعاً بالتعافي من آثار جائحة «كوفيد ـ19» عالمياً، كل من المدير التنفيذي للعمليات في مجمعات الأعمال والمناطق الحرة لـ «دي بي ورلد» الإمارات، أحمد الحداد، والمدير العام للخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، ديراج كونوار.



خدمات مصرفية

وكجزء من الاتفاقية، سيوفر بنك رأس الخيمة الوطني، للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في «جافزا» إمكانية الحصول الفوري على الحلول والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك؛ والتي تشمل فتح حساب «راك ستارتر»، وإنشاء حساب جار للأعمال، وأولوية الحصول على خدمات «راك إليت» للأعمال المصرفية.

أما على صعيد التمويل، فسيسهل البنك تقديم القروض التجارية، وتمويل نقاط البيع، وتوفير القروض الآجلة، وتمويل رأس المال العامل للشركات، إضافة إلى توفير التمويل العقاري، والتمويل استناداً للأصول، وخدمات حلول إدارة النقد.

وسيعزز تعاون «جافزا» مع بنك رأس الخيمة الوطني، منظومتها المتكاملة لممارسة الأعمال، والتي تساعد الشركات على تأسيس وتنمية أنشطتها، وتعزز من حصولها على الدعم مباشرة عبر القنوات الرقمية. كما ستستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في «جافزا»، الاستفادة من فريق الخبراء في «رأس الخيمة الوطني»، لفهم ودراسة المتطلبات الخاصة بها، ومن قدرات البنك المتطورة في تحليل البيانات لدعم احتياجاتها المصرفية.



تأسيس الشركات

وقال المدير التنفيذي للعمليات في مجمعات الأعمال والمناطق الحرة لـ «دي بي ورلد» ـ الإمارات، أحمد الحداد: «تنطلق شراكتنا مع بنك رأس الخيمة الوطني في مرحلة غاية في الأهمية، نشهد فيها ذروة الارتفاع بشكل غير مسبوق في تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة في (جافزا)، وفي الوقت ذاته تشير المؤشرات الاقتصادية إلى نمو الاقتصاد الإماراتي؛ كما نشهد زيادة مضطردة في أعداد المتعاملين الجدد من الشركات المسجلة في (جافزا) بنسبة 40% تقريباً على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021».

وتابع: «سيسهم هذا التعاون في تعزيز قاعدة المتعاملين المتنوعة التي تضم نحو 9000 متعامل، سيتمكنون بسهولة من الحصول على خدمات بنك رأس الخيمة الوطني. كما ستساعد الاتفاقية على تعزيز المزايا التنافسية في دبي لممارسة الأعمال، من خلال توفير حلول مبتكرة للتغلب على التحديات الرئيسة التي تواجه الأعمال والشركات عالمياً».



دعم الشركات

من جانبه، قال المدير العام للخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، ديراج كونوار، إن هذا التعاون خطوة تلقائية على طريق مساعي البنك لتعزيز الشراكة مع المنطقة الحرة لجبل علي.

وأضاف: «نهدف إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحلول المالية والخدمات الرقمية التي تحتاجها باستمرار، ويؤكد هذا التوقيع التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية سهلة وميسرة بشكل مناسب لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها دعامة رئيسة لاقتصاد دولة الإمارات».



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