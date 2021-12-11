مبادرة خفض غرامات القضايا الجمركية 80% تنتهي في 31 ديسمبر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكدت دائرة جمارك دبي، مواصلتها تقديم مبادرتها التحفيزية التي أطلقتها للتجار والمستثمرين المتعاملين مع الدائرة، ضمن حِزم التحفيز الاقتصادي في إمارة دبي.

وأوضحت في بيان لها اليوم، بأن المبادرة التحفيزية تتيح للمتعاملين، الحصول على تخفيض في قيمة الغرامات للقضايا الجمركية بنسبة 80%، عند التزامهم بسداد نسبة 20% المتبقية من قيمة الغرامة، إضافة إلى الرسوم الجمركية المستحقة، منبهة إلى أن مدة الاستفادة من المبادرة ستنتهي في تاريخ 31-12-2021، وكذلك امكانية الاستفادة من طلب تقسيط الغرامات المترتبة من القضايا الجمركية.

الغرامات المشمولة

ووفقاً لـ«جمارك دبي»، تشمل المبادرة: الغرامات الجمركية المتحققة بموجب قرار قضائي، والغرامات الجمركية التي تم سدادها مسبقاً عن طريق الاقساط، إذ يتم تخفيض الغرامات الجمركية عن الأقساط المتبقية وإعادة جدولة الأقساط، والقضايا الجمركية قيد التنفيذ لدى محاكم دبي عبر خفض الغرامات المقررة بها على المبالغ المتبقية.

وشددت «جمارك دبي» على أن على الراغبين بالاستفادة من هذه المبادرة، تسوية قضاياهم الجمركية، ودفع المبالغ المستحقة عنها، بما في ذلك الرسوم الجمركية الناتجة عن القضية الجمركية في حال استحقاقها قبل تاريخ 31-12-2021.

دعم المستثمرين

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، أن حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها القيادة، أظهرت مدى الحرص على دعم التجار والمستثمرين، وتمكينهم من مواجهة التحديات المستجدة الناجمة عن الأزمات، مثل أزمة جائحة «كوفيدـ19»، ليعبروا هذه الأزمة بنجاح من خلال خفض كلفة عملياتهم، ويحافظوا بالتالي على العائد من أعمالهم واستثماراتهم.

وأضاف: «من هذا المنطلق قدمت (جمارك دبي) مبادرتها لتحفيز المتعاملين، عبر تمكينهم من الحصول على خفض في قيمة الغرامات للقضايا الجمركية بنسبة 80%، مع الاستفادة كذلك من تقسيط الغرامات المترتبة عليهم».

وتابع: «تعمل (جمارك دبي) لمساعدة المتعاملين، وتشجعيهم على الاستمرار في عملياتهم التجارية، دعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، إذ نشهد بعد الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين، انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني، تؤسس لها (مشاريع الخمسين) التي أطلقتها القيادة، والتي نحرص في الدائرة على تكريس كافة جهودنا، لمواكبة هذه المشروعات، بإطلاق مبادرات التحفيز والتطوير المستمر لقطاع التجارة الخارجية في إمارة دبي، من أجل تحقيق هدف الخطة الخمسية لدبي، بوصول قيمة التجارة الخارجية للإمارة خلال خمس سنوات إلى تريليوني درهم».



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