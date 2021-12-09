مبنى «أراضي دبي» يحصل على تصنيف «ويل للصحة والسلامة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حصل المبنى الرئيس لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على شهادة «تصنيف ويل للصحة والسلامة»، الصادرة عن معهد «ويل» الدولي للأبنية، الذي من شأنه أن يدعم رؤية الدائرة الرامية إلى النهوض بأهداف الصحة والاستدامة طويلة الأمد، من خلال تحقيق أعلى المعايير الدولية للمباني ذات الملكية المشتركة في الإمارة.

وحصل المبنى الرئيس للدائرة على تصنيف «ويل» للصحة والسلامة، بعد نجاحه في اجتياز مرحلة تقييم واستيفاء المتطلبات والمعايير ذات الصلة، التي قامت بها مؤسسة شهادات الأعمال الخضراء (GBCI) كمقيّم محايد، لتنجح الدائرة في تحقيق السمات الرئيسة لنظام التصنيف، مثل إجراءات النظافة والتعقيم، وبرامج الاستعداد للطوارئ، وموارد الخدمات الصحية، وإدارة جودة الهواء والمياه، ومعايير الابتكار.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، سلطان بطي بن مجرن: «تتطلع الدائرة باستمرار إلى تطبيق ومواكبة أحدث المستجدات العالمية على الصعيد العقاري والبيئي، وذلك انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عقارية عالمية أولى في الابتكار والثقة والسعادة. وبحصول مبنى الدائرة على تصنيف ويل للصحة والسلامة، فإنّ من شأن ذلك أن يعزز من الارتقاء بأهدافها وخططها والمساهمة في تحقيق نهج القيادة الذي يهتم بصحة الإنسان والمكان، وكذلك سيمهد الطريق لشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة لتحذو حذو الدائرة في الحصول على هذا التصنيف المهم». وأضاف «سنواصل جهودنا في تطوير خدماتنا بما يحقق قيمنا المتنوعة، كتكامل أنظمة وإجراءات الدائرة بما يؤدي إلى إسعاد المتعاملين، وكذلك ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في الدائرة، وتقديم الخدمات العقارية بحرفية تامة، وسط بيئة تنعم بالأمان والسلامة والصحة».

من جهته أكد المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، مروان بن غليطة، أن حصول مبنى دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تصنيف «ويل للصحة والسلامة»، كأول مبنى حكومي متكامل يحقق ذلك، يعدّ مؤشراً قوياً إلى النهج التطويري الذي تنتهجه الدائرة، ممثلة بمختلف مؤسساتها وقطاعاتها.

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