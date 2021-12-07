«أبوظبي الإسلامي» يطلق أول منصة إلكترونية لخدمات بيع السيارات وشرائها

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، أول منصة إلكترونية موحدة في الدولة خاصة بالسيارات تحت اسم «توربو»، تجمع عدداً كبيراً من مزودي الخدمات الخاصة بالسيارات ووكلاء السيارات، وتشمل خدمات بيع وشراء السيارات، والحصول على جميع الخدمات المتعلقة بالسيارات، على رأسها التأمين التكافلي والتمويل وخدمات صيانة السيارات، فضلاً عن خدمات استيراد وتصدير السيارات وتأجير السيارات وخدمات دفع رسوم وتسجيل السيارات.

وأوضح الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيليب كينغ، خلال مؤتمر صحافي، أن المرحلة الأولى للمنصة تشمل 35 علامة تجارية للسيارات، وتضم أكثر من 770 سيارة مختلفة، مشيراً إلى أنه تم عقد شراكات مع معظم تجار السيارات في دولة الإمارات.

وأضاف أن منصة «توربو»، تقدم حاسبة إلكترونية لتحديد ميزانية شراء السيارة، وتقدير مبلغ التمويل، بحيث تقدم للعملاء قائمة بالمركبات بناءً على الميزانية المحددة، كما يمكن بعد تحديد السيارة الملائمة تحديد موعد لتجربة القيادة عبر المنصة مع البائع مباشرة. وذكر كينغ أن مصرف أبوظبي الإسلامي، أول مصرف إسلامي في العالم يطلق منظومة رقمية شاملة للمركبات، لافتاً إلى أن المصرف يعتزم تزويد المنظومة بباقة أوسع من المزايا ذات القيمة المضافة، مثل إدراج عدد أكبر من مزودي الخدمات الخاصة بالسيارات ووكلاء السيارات.

وقال كينغ في رد على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، إن المنصة توفر تمويلات أسرع للعملاء في قطاع السيارات، حيث إنها تتضمن آلية معينة تحدد العملاء المخولين الحصول على التمويل، ما يتيح الموافقة بشكل سريع على التمويل بشكل أسرع من الطرق التقليدية.

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