حمدان بن محمد: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تدعم الاستقرار الاقتصادي لدولتنا

المصدر: متابعة موقع اإمارات اليوم

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الكوادر الإماراتية التي تم توظيفها مؤخراً في شركة ماجد الفطيم في إطار البرنامج الحكومي الاتحادي لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة "نافس".

وقال سموه بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "سعدت بلقاء نحو 300من الكوادر الإماراتية التي تم توظيفها مؤخراً في شركة ماجد الفطيم في إطار البرنامج الحكومي الاتحادي لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة "نافس".. القطاع الخاص له دور كبير في مجال التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية للمشاركة في مختلف قطاعات سوق العمل".

وأضاف سموه: "الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تدعم الاستقرار الاقتصادي لدولتنا كما تدعم جهودنا في تطوير اقتصادنا على أساس متوازن ومستدام خلال الخمسين عاماً المقبلة من مسيرتنا.. سنستمر في تطوير الشراكات التكاملية بين القطاعين كركيزة أساسية في تحقيق الازدهار الاقتصادي والمجتمعي".

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