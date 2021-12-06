«أوفيد» يدعم حركة التجارة في إفريقيا بـ 80 مليون دولار

المصدر: فيينا ■ وام

وقّع صندوق «أوبك» للتنمية الدولية (أوفيد)، اتفاقية قرض بقيمة 80 مليون دولار مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي «Afreximbank»، لتمويل التجارة الدولية بين الشركات، وتعزيز التوسع الاقتصادي في إفريقيا.

وأعرب مدير عام «أوفيد»، الدكتور عبدالحميد الخليفة، في بيان صادر عن الصندوق، عن سعادته بالتعاون مع المؤسسة المالية المكلفة بتمويل وتعزيز التجارة في إفريقيا، ودعم مبادراته الرئيسة لجعل تمويل التجارة في متناول الأطراف الإفريقية عن طريق الحد من قيود السيولة. وقال إن التجارة الدولية، تعد محفزاً مهماً للتنمية الاقتصادية والنمو، وتسهم في دعم تعافي إفريقيا من تداعيات جائحة «كورونا».

وأفاد البيان بأن القرض المقدم من «أوفيد»، سيسهم في تعزيز سيولة البنك وتنمية محفظة القروض المخصصة لقطاع الصادرات والواردات، وقطاعات حيوية أخرى تشمل الزراعة والتصنيع والرعاية الصحية، وتدعم تسريع التصنيع وحركة التجارة البينية، ما يؤدي لتعزيز التوسع الاقتصادي في إفريقيا.

يشار إلى أن «أوفيد» يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الصندوق مع البلدان النامية، وتقديم المساعدة للدول الفقيرة والمنخفضة الدخل في سعيها نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

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