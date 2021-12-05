المطوع: دبي قامت بثورة تشريعية.. والقطاع العقاري أكثر المستفيدين منها

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

قال رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، إن «إمارة دبي قامت بثورة من التشريعات خلال السنوات القليلة الماضية، أنجزت بفضلها الكثير من الرؤى المخطط لها من بنية أساسية، وطرق، وجسور، ومطارات، ومؤسسات حكومية خدمية، ومشروعات حيوية من موانئ ومطارات، وانعكس في النهاية على انتعاش القطاع العقاري في الإمارة».

وأضاف المطوع، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «القطاع العقاري كان أكثر المستفيدين من هذه الثورة التشريعية، التي وصلت بدبي لتكون واحدة من أهم المدن العالمية»، لافتاً إلى أن «دبي توجت قمة إنجازاتها العمرانية، المدعومة ببنية تشريعية قوية، بإخراج عالمي لمعرض (إكسبو 2020 دبي)، ظهر في تصميمات معمارية فريدة من نوعها، فضلاً عن تطوير مدينة كاملة تخدم المعرض الدولي».

ورصد المطوع حالة الزخم التي يعيشها القطاع العقاري، التي هي نتاج بيئة تشريعية قوية، حيث سجلت المبيعات العقارية ارتفاعاً بنسبة 111% خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 135 مليار درهم، مقابل 64 مليار درهم في الفترة المماثلة من 2020.

وأكد أن التصرفات الإجمالية لـ«عقارات دبي»، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي، وصلت إلى أكثر من 270 مليار درهم، وهو نجاح منقطع النظير، بالتزامن مع التحديات التي فرضها «كوفيد-19»، متوقعاً استمرار منحنى الصعود للقطاع خلال الأشهر المقبلة. ويرى المطوع أن أبزر العوامل الداعمة لنمو القطاع العقاري في الفترة الحالية، تكمن في الحوافز التشريعية المقدمة، وتوافد الزوار إلى معرض «إكسبو 2020»، فضلاً عن تسهيلات المطورين العقاريين، إلى جانب تحسن عائد الاستثمار في عقارات دبي، والتوقعات المستقبلية لارتفاع الأسعار.

وكشف المطوع عن حجم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في كل المجالات، التي تشمل العقارات والمشروعات الرقمية والخدمية، مستفيدين من البيئة التشريعية الجديدة والمغرية لدبي، لإنشاء مشروعات ذات قيمة عالمية، وهناك أمثلة لنجاحات كثيرة خرجت من رحم هذه الإمارة.

وقال المطوع: «من كان يتوقع هذا النهوض السريع من عاصفة (كورونا) التي ألمت بالعالم وشلت الدول الكبرى؟»، فدبي تصدرت المشهد من النواحي جميعها: «الصحية أولاً، والأمنية، والسياحية، والمعارض والمؤتمرات».

وأكد أن سياسات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تثبت على الدوام أنها حاضرة لدعم عمليات التعافي وقت الأزمات، والقدرة على استشراف المستقبل ووضع حلول ناجعة للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية قبل حدوثها.

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