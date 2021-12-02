مجموعة شركات شيخ محمد سعيد تهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الإتحاد الخمسين

المصدر: مادة إعلانية

رحلة العطور التراثية

مجموعة شركات شيخ محمد سعيد هي واحدة من أقدم الشركات المصنعة للعطور وتجار الجملة والموزعين للعطور والعطور الأصلية. فهم يمتلكون ويمثلون العديد من ماركات العطور ويقدمون تشكيلة شاملة لجميع أنواع العطور في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.



قصة الأجيال - السيد محمد علي مع عائلته

انتقل شيخ محمد سعيد مع عائلته من كراتشي إحدى ولايات باكستان إلى إمارة دبي في عام 1954 حيث عانى وقتها بعض صعوبات المعيشة في ذلك الوقت فلم يكن لديهم كهرباء في المنازل بعد ، كما أن المياه تصل لهم بصعوبة بالغة.

بالرغم من الظروف المعيشية الصعبة في ذلك الوقت إلا أن شيخ محمد سعيد كان يحلم بأصرار على تأسيس إمبراطورية عطور في دبي وبالتالي ينطلق منها إلى العالمية حيث أنه ظل متمسكاً بحلمه ويسعى من أجله.



بدأ شيخ محمد سعيد بأولى خطوات حلمه بمحل صغير في ديرة دبي بالقرب من خور دبي ،ولأن شيخ محمد سعيد كان وقتها شاب صغير السن قادم حديثاً من باكستان فلم يجد من يدعمه أو يمول حلمه. فاعتمد على نفسه في إحضار المواد الخام للعطور وتصنيعها فكان يسافر الي العديد من البلدان من أجل إحضار المواد الخام من افضل مصادرها والعمل عليها حتى أتى الوقت ليفتتح محله الأول الصغير وهو أول محل لبيع وتصنيع العطور في دبي في عام 1954 .

يحكي "محمد علي سعيد" المدير التنفيذي لمجموعة "شيخ محمد سعيد للعطور" أن جده المؤسس للمجموعة كان يحظى برعاية واهتمام الشيخ راشد آل مكتوم رحمه الله وقد كان يشجعه ويحثه على الاستمرار في تجارة وتصنيع العطور التي برع بها ،حتى أنه كان يشتري منه عطوره المفضلة وكذلك أفراد عائلته الكريمة.

يضيف "محمد علي سعيد " أنهم كأبناء لهذه الأسرة المكافحة فخورين جدا بذلك ويحرصون علي توارث ما تعلموه من جدهم وآبائهم من قيم الأخلاص للعمل والسعي على تحقيق أحلامهم والإصرار على النجاح .وينقلوها كذلك لأبنائهم الذين يعدون اليوم هم الجيل الرابع لمؤسسة شيخ محمد سعيد.

رحلة شيخ محمد في رحلة دهما للعطور. تأسست مجموعة شركات شيخ محمد سعيد واستحوذت بنجاح على العديد من العلامات التجارية من مختلف البلدان لتجمع افضل العلامات العطرية معًا.

من أوائل محلات العطور (محل تراثي - منذ 1954) مؤسسة شيخ محمد سعيد.

من الأمور الجميلة في رحلة مؤسسة "شيخ محمد سعيد للعطور " أن المحل القديم الذي يعتبر أول محل أفتتحه شيخ سعيد في عام 1954 وكان يحمل اسم "الهنيدي "مازال موجوداً حتي الآن في سوق ديره القديم و يعد من آثار دبي القديمة التي يعتز بها سكان دبي حتى الآن ويذهبون لزيارتها , كما يحرص على زيارته أيضاً الأشخاص المهتمون بالعطور والأماكن القديمة.

بدأ توزيع العطور مع العطور الفرنسية وأصبحت Dhammasons واحدة من أكبر الموزعين للعطور الفرنسية التي تخدم العطور في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

كما استفاد من الفرص المتاحة من خلال الأسواق الناشئة ، فقامت Dhammasons بإنشاء مصنعها الخاص في عام 1976 مع مختبر مجهز بالكامل وقسم متطور لتصميم العطور الداخلي. وقد نجحت مؤسسة شيخ سعيد للعطور بشكل بارع في مزج العديد من الثقافات والهويات المختلفة والمتنوعة مستخدمةً في ذلك وحدات تصنيع العطور المتقدمه ومعدات إنتاج الروائح , مما شكل إضافة كبيرة ومتنوعة لمذاق وثقافة العطور في الشرق الأوسط.

مجموعة شيخ محمد سعيد لم تنس أبدًا تاريخ إنشائها وعملت على الحفاظ على هذا الإرث ، وتوسيع نطاق الأعمال خارج منطقة الشرق الأوسط وخدمة مجموعة واسعة من العملاء في جميع أنحاء العالم.

على مدار أكثر من 65 عامًا ، قامت Dhammasons ببناء تحالف قوي من مؤسسات البيع بالجملة ومتاجر البيع بالتجزئة التي تضمن وصول المنتجات المناسبة إلى السوق في الوقت المناسب.

و هو ما جعل مؤسسة شيخ محمدسعيد الآن من إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع وتجارة الجملة والموزعين للعطور العربية والغربية ومزيلات العرق والزيوت والعود والبخور وأكثر من ذلك بكثير.

اليوم أصبحت الأعمال التجارية المملوكة للعائلة ومقرها في دبي بالإمارات العربية المتحدة مدفوعة بشغف عائلة شيخ سعيد التي تلعب دوراً رئيسياً في تطورات العلامة التجارية. التي تتوارثها الأجيال وتحرص على تطويرها.

عندما تولى "محمد علي "نجل السيد شيخ محمد سعيد أعمال العائلة وهو في سن الخامسة والعشرين من عمره أدرك حجم المسؤولية الكبيرة التي وقعت عليه .فاستطاع بشغفه وهوسه في صناعة العطور و مع تلك المسؤولية الكبيرة لتوجيه علامة تجارية ذات تراث غني وقيم قوية أن يأخذ الشركة إلى آفاق جديدة ،رافعاً شعار "السماء ليست هي الحد "

لتصبح رؤيته كرئيس تنفيذي للمجموعةتحمل تراثًا يزيد عن 65 عامًا .

يقول "محمد علي سعيد" الرئيس التنفيذي لمؤسسة "شيخ سعيد للعطور " قمنا ببناء واحدة من أكثر شركات العطور احترامًا واعترافًا في العالم.إنه شعور رائع أن تعرف هذه الأرض منذ عقود عديدة ، وأن تفهم ما يحتاجه الناس وتقدم لهم العطور التي تحدد شخصياتهم تمامًا.لقد دفعنا اسلوب والدي دائماً وشخصيته اإلى الأمام في صناعة العطور من مورد إلى مصنع وتجارة جملة وموزعين ناجحين. رؤيته وشخصيته الجذابة وبتفانيه المتواضع في صناعة العطور ، نمت أعمالنا. وهو ما أكسبنا ثقة تجعل شعبية منتجاتنا تنتقل إلى التوسع السريع في مساحات البيع بالتجزئة ،حيث أنشأنا متاجرنا في ديرة سيتي سنتر و الشارقة و ام القيوين , كما أننا سنعمل على توسيع نطاق تواجدنا وإنتشارنا قريبًا في جميع أنحاء الامارات العربية المتحدة.

إن وجود مؤسسة شيخ محمد سعيد في دولة الإمارات العربية المتحدة منحها أفاقاً عديدة للتوسع في السوق الخارجية وجعلها تصل إلى آفاق جديدة للنجاح والنمو المستمر ولا يزال العملاء في جميع أنحاء العالم يثقون بعطورنا الأصلية والعريقة.

ويضيف "محمد علي سعيد "بالتأكيد سنظل دائمًا متواضعين ومرتكزين على الثقة الأساسية والتفاني والخدمة المستمرة في

صناعة العطور التي تلبي احتياجات ومتطلبات المستهلكين.



معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط 2021 - مركز دبي التجاري العالمي

لقد عرضنا بنجاح منتجاتنا في المعرض الدولي Beautyworld 2021. ونحن سعداء بالاستجابة الرائعة من العملاء في جميع أنحاء العالم الذين زاروا جناحنا وأظهروا اهتمامًا بعطورنا الفريدة.

نحن نفخر بتفانينا في تقديم الزيوت العطرية عالية الجودة التي تجعلنا بارزين في تجارة العطور.. مؤسسة شيخ محمد سعيد. تقدم عطور عالية الجودة وزيوت عطرية أصلية 100٪. ومجموعتنا الفريدة من الزيوت العطرية من علامة SAATTCO التجارية واسعة الانتشار عبر البلدان.



ما يميز مؤسسة شيخ محمد سعيد للعطور هو تنوعها الثقافي وتميزها الحضارى وحرصها من خلال ترابط أفرادها على تقديم قيم مؤسسيه وحضارية متوافقة مع عادات وتقاليد المجتمع العربي.

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