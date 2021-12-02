تزايد تذبذب الدولار أمام اليورو بسبب المخاوف من «أوميكرون»

المصدر: لندن ■ رويترز

ارتفع سعر الدولار قليلاً، أمس، مع تزايد تذبذب العملة الأميركية أمام اليورو إلى أعلى مستوياته خلال العام الجاري، بسبب المخاوف المتعلقة بـ«أوميكرون» المتحور الجديد من فيروس «كورونا».

وصعد مؤشر الدولار 0.03% بعد أن سجل أقوى أداء شهري منذ يونيو، على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن انتشار «أوميكرون».

وبلغت تذبذبات الدولار مقابل اليورو أعلى مستوياتها هذا العام، مع ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين أول من أمس، قبل أن يتراجع مع ارتفاع الدولار.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، إلى أن البنك قد يسرع من وتيرة تقليص برنامج شراء السندات خلال اجتماعه هذا الشهر. وارتفع سعر الجنيه الاسترليني 0.15% إلى 1.3318 دولار في التعاملات المبكرة في لندن بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر الماضي أمس.

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