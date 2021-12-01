المزروعي: الإمارات من الدول البحرية المحورية إقليمياً وعالمياً

المصدر: دبي ■ وام

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، أن دولة الإمارات تعد من الدول البحرية المحورية إقليمياً وعالمياً، وتحظى بدعم وتأييد العديد من الدول، إضافة إلى إشادة مختلف المنظمات والهيئات البحرية بدور الدولة في تسهيل التجارة البحرية على مستوى العالم، لاسيما خلال جائحة «كوفيد-19».

وأضاف المزروعي، أنه «من خلال عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (ب)، لعبت دولة الإمارات دوراً فاعلاً، ونجحت في تطوير الصناعة البحرية من خلال صياغة الاستراتيجيات والسياسات، ووضع المعايير المنظمة لعمل القطاع البحري، وتعزيز التشريعات واللوائح البحرية، بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية، إضافة إلى إدخال تعديلات جوهرية على كثير من القرارات التي أسهمت في تطوير وتحسين منظومة العمل، لمواكبة المتغيرات العالمية وتوحيد الجهود من أجل سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية على مستوى العالم».

وأعرب المزروعي عن أمله في مواصلة هذا الدور، بالتعاون الوثيق مع بقية الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي، وصناعة النقل البحري وتعزيز سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية على مستوى العالم.

من جانبها، قالت مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، المهندسة حصة آل مالك، إن «دولة الإمارات تشارك بإيجابية في مختلف أعمال المنظمة البحرية الدولية واللجان الفنية الرئيسة والفرعية، وفرق العمل ذات الصلة، حيث استضافت العديد من ورش العمل الإقليمية لمساعدة المنظمة على توفير القدرات اللازمة لتنفيذ المعايير البحرية الدولية».

يشار إلى أن الإمارات، تعمل بناء على جهودها في المنظمة البحرية الدولية، لإعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة في الفئة «ب» في الانتخابات التي ستجري خلال ديسمبر المقبل في لندن.

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