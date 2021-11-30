«أبوظبي الإسلامي» يكرّم 3 مشروعات للتمويل الإسلامي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة «رفينيتيف»، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن، أمس، عن منح جوائز بقيمة إجمالية وصلت إلى 450 ألف درهم للمتنافسين الثلاثة النهائيين في النسخة السادسة من «جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي»، والتي تحتفي بالشركات والأفراد الذين نجحوا في تطوير حلول رائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

وأفاد المصرف، في بيان، بأن الإعلان عن اسم الفائز الأول لهذا العام، جاء في حفل خاص، حضره 400 من الجمهور الذين صوتوا لصالح منصة «آيفن» للتمويل الإسلامي البحرينية ومنحها الجائزة المالية الأولى بقيمة 300 ألف درهم، حيث تفوقت بذلك على أكثر من 200 طلب تسلمتها الجائزة من جميع أنحاء العالم.

وكانت منصة «آيفن» من بين المتأهلين الثلاثة النهائيين الذين قدموا عرضاً رسمياً لفكرتهم خلال الحفل.

وتم تكريم «آيفن» لتقديمها الحل الأول من نوعه المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لخدمات «الشراء الآن والدفع لاحقاً»، الذي يربط تجار التجزئة بمجموعة من الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية، مثل المصارف وشركات التمويل وتمويل المشروعات متناهية الصغر، سواء عبر الإنترنت أو من دون اتصال، ما يتيح للعملاء إرسال طلبات التمويل الخاصة بهم إلى مؤسسة التمويل المفضلة لديهم والحصول على الموافقة سريعاً.

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