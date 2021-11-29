«سوفت سيرف» تختار دبي مقراً إقليمياً لعملياتها في المنطقة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار أنها عملت على تقديم الدعم اللازم والتمكين لـ«شركة سوفت سيرف العالمية للاستثمارات الرقمية»، والتي تقدم خدماتها للمتعاملين في المنطقة منذ عام 2018، لافتتاح مقرها الإقليمي في دبي.

خدمات متكاملة

وأفادت في بيان لها، أمس، بأن «سوفت سيرف» تختص بتنفيذ حلول تقنية المعلومات عبر سلسلة القيمة إلى قطاعات تشمل الرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، والطاقة، والخدمات المالية، بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي.

وتقدم مكاتب «سوفت سيرف» في مدينة دبي للإنترنت مجموعة متكاملة من الخدمات للمتعاملين، تتنوع من تقديم المشورة والنصائح المتخصصة، إلى إدارة المشروعات في الموقع، وتنفيذها، وتوفير الدعم المستمر لها.

مكانة دبي

وأوضح البيان أن المكانة المتميزة لدبي كمركز رائد للبحث والتطوير في القطاعات الناشئة، وتركيزها الدائم على استقطاب التقنيات الجديدة، كان من أبرز العوامل التي أسهمت في اختيار «سوفت سيرف» لدبي، لتكون مقر أعمالها في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن التحول الرقمي المستمر في الخدمات الحكومية، وكذلك في القطاع الخاص بدولة الإمارات والمنطقة، والإجراءات الرقمية الاستباقية التي تم اتخاذها بهدف التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وآثارها على الجانب البشري والاقتصادي، فضلاً عن تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، جعلت المدينة أكثر جاذبية للشركات الراغبة بإقامة مقار لها في دبي، مشيراً إلى أن الإمارة تواصل مسار التعافي الاقتصادي السليم بعد الجائحة، يدعمها في ذلك النجاح المستمر لفعاليات «إكسبو 2020 دبي».

تعزيز الأعمال

وقال مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إبراهيم أهلي، إن دبي تتمتع باقتصاد رقمي حيوي، يدعم القطاعات كافة، ويواصل استقطاب أبرز الأسماء العالمية والشركات الدولية، وكذلك المحلية الناشئة.

وأضاف أن المدينة طوّرت استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال الرقمية، عبر دعم تطور الشركات الرقمية، وجذب الشركات الرائدة في القطاع.

وأكد أن افتتاح مكتب «سوفت سيرف» في دبي، سيسهم في تلبية احتياجات قاعدة واسعة من المتعاملين، مبيناً أنها شهادة على فاعلية التوجه الاستراتيجي للمدينة.

وقال: «سنستمر في سعينا لتلبية المتطلبات الدقيقة لشركاء الأعمال، لتبقى دبي دوماً في مصاف أبرز مراكز الاقتصاد الرقمي في العالم».

أحدث الحلول

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس لدى «سوفت سيرف»، فلاديمير سيمنيشن: «يسعدنا تقديم خبراتنا لتلبية الطلب المتزايد على تطوير البرمجيات والتحول الرقمي في الشرق الأوسط. وفيما نتطلع إلى بناء العلاقات المستدامة وطويلة الأمد مع المتعاملين، وتقديم أحدث الحلول والخدمات التقنية لهم، فإن وجودنا المحلي يمثل خطوة رائدة لتطوير أعمالنا في أهم أسواق المنطقة».

وأضاف: «سيعمل مكتبنا في دبي على تطوير علاقاتنا المؤسسية مع المتعاملين، من خلال الابتكارات المتميزة في الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والبنية السحابية، والحلول المصرفية الرقمية».

مجالات عمل تقنية

تعمل «سوفت سيرف» من خلال شراكات استراتيجية مع «أمازون»، و«غوغل كلاود»، و«مايكروسوفت»، و«سيلزفورس»، و«في إم وير». وتختص بالذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والبيانات الضخمة، والتحليل، والبنية السحابية، وتصميم التجارب، والأمن السيبراني، والابتكار، ومنصات التجارب، والواقع الممتد، وإنترنت الأشياء. وتخدم الشركة قطاعات متنوعة، مثل الرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والخدمات المالية، والنفط والغاز، والإعلام، والترفيه، والصناعات التحويلية.

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