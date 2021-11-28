قصة برج.. «فولانتي».. مبنى سكني من 35 طابقاً تضم 45 شقة سكنية فقط

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع برج «فولانتي» في قلب منطقة الخليج التجاري، وهو مبنى سكني مكون من 35 طابقاً، بدأ إنشاؤه في عام 2013، وتم الانتهاء منه في عام 2017.

يبلغ ارتفاع البرج 149 متراً، ويضم مواقف سيارات سفلية. كما يقدم 45 وحدة سكنية فقط في تخطيطات مختلفة مكونة من غرفتي نوم، و3 و4 و5 غرف نوم، بمرافق حديثة، في ما تشغل الشقة الواحدة نصف طابق أو طابقاً كاملاً.

يشتمل البرج على نادٍ تم تطويره لترفيه السكان وضيوفهم، وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام، هي: منطقة «سبا»، والصالة، ومنطقة الحديقة، فضلاً عن ساحة مشتركة و«تراس».

تطل الشقق في الطوابق السفلية على قناة دبي المائية، بينما تطل الشقق في الطوابق العليا على «برج خليفة».

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