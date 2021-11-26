اتفاقية شراكة بالرمز بين «طيران الإمارات» و«الخطوط البلطيقية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت شركة «طيران الإمارات»، اتفاقية شراكة بالرمز مع الخطوط الجوية البلطيقية (airBaltic) لتوفير سفر سلس من وإلى لاتفيا وإستونيا وليتوانيا وفنلندا.

وأفادت الناقلة في بيان، أمس، بأن الاتفاقية توفر فرصاً جديدة، وتتيح لعملاء «طيران الإمارات» سهولة الوصول إلى منطقة بحر البلطيق، كما سيحظى عملاء الناقلة البلطيقية باتصال سلس مع شبكة «طيران الإمارات» العالمية عبر دبي.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «نتطلع إلى بداية ناجحة لهذه الشراكة، التي ستتيح لنا تقديم مزيد من خيارات السفر والاتصال لعملاء (طيران الإمارات) في منطقة البلطيق، كما ستفتح شبكة (طيران الإمارات) الواسعة من الوجهات العالمية أمام مزيد من المسافرين من دول البلطيق».

واضاف أن «اتفاقية الرمز المشترك توفر لعملاء (طيران الإمارات) في الأسواق الرئيسة، خصوصاً في الشرق الأوسط وغرب آسيا والشرق الأقصى وأستراليا، وصولاً سهلاً واتصالاً سلساً بدول البلطيق».

من جهته، قال رئيس الخطوط الجوية البلطيقية ومديرها التنفيذي، مارتن جاوس، إن «(طيران الإمارات) صلة وصل رئيسة بين دول العالم، ونحن متحمسون لبدء شراكة جديدة تضاف إلى الرحلات المباشرة بين ريغا ودبي التي بدأناها في سبتمبر الماضي».

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