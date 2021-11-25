«دناتا» تدير عمليات مطار «عبيد أماني كرومي» في زنجبار

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت شركة «دناتا»، المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر، اتفاقية امتياز مع حكومة زنجبار وشركة الإمارات للتجزئة، وشركة «SEGAP» المشروع مشترك بين شركة «إيجيس» المتخصصة في مجال البنية التحتية للمطارات والعمليات وشركة «AIIM».

وأوضح بيان، صادر أمس، أن «دناتا» ستتولى بموجب الشراكة الجديدة، إدارة عمليات المبنى رقم (3) الحديث في مطار «عبيد أماني كرومي» الدولي في زنجبار، في حين ستدعم شركة «SEGAP» القدرات الإدارية لهيئة مطارات زنجبار.

ووفقاً للبيان، ستتعاون شركة الإمارات للتجزئة مع الشركة البحرية والتجارية العالمية «MMI»، بصفتها المسؤولة عن قسم الأطعمة والمشروبات والمنطقة الحرة والمنافذ التجارية في المبنى (3).

وستقدم «دناتا» خدماتها في مجال المناولة الأرضية والركاب لعملاء شركات الطيران في مطار زنجبار.

كما ستستثمر «دناتا» في مركز حديث لعمليات الشحن في المطار، ما يدعم التجارة والأعمال المحلية.

ويمثل توسع «دناتا» في زنجبار استثماراً تزيد قيمته على نحو 25.7 مليون درهم، فيما سيوفر 400 فرصة عمل محلية.

وتوفر «دناتا»، إضافة إلى الاستثمار الأخير، الذي يُعد أولى عملياتها في تنزانيا، خدمات المناولة الأرضية والشحن والتموين والسفر في 36 دولة.

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