«سند» تكشف عن استراتيجية تستهدف التوسع في أسواق 3 مناطق

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»، منصور جناحي، إن المجموعة المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول التأجير والتمويل في قطاع الطيران والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، لديها استراتيجية تستهدف التوسع في أسواق عالمية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن المجموعة تجري مباحثات مستمرة لتوسيع قاعدة متعامليها.

وأضاف جناحي على هامش فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021: «نحن في مجال الطيران لدينا استراتيجية، اليوم وصلنا إلى مرحلة متقدمة في المنطقة، ونستهدف التوسع إلى أسواق عالمية خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن المجموعة ستستفيد من خبراتها المتراكمة والحلول التي توفرها في خططها الخاصة بالتوسع.

أسواق

وأوضح جناحي، أن الأسواق التي تستهدفها المجموعة خلال الفترة الحالية، تتمثل في كل من إفريقيا التي تفتقر للبنية التحتية في قطاع الطيران، على الرغم من الفرص الكبيرة في هذه السوق، إضافة إلى منطقة شرق آسيا التي تعد من أسرع الأسواق نمواً، فضلاً عن أميركا، باعتبارها أكبر أسواق النقل الجوي في العالم.

وذكر أن المجموعة تستفيد من سجل الخبرة الحافل الذي تتمتع به شركاتها لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع صناعة الطيران، مبيناً أن دورها الأساسي، كما يتضح من اسمها (سند)، يتمثل في توفير الدعم لمتعامليها من جميع أنحاء العالم وتلبية متطلباتهم وفق الجداول الزمنية المقررة.

تفاهم

إلى ذلك، وقعت مجموعة «سند» مذكرة تفاهم للتعاون مع شركة «نيكست 50» (NEXT50)، المشروع المشترك القائم بين شركة «القابضة» ومجموعة «جي 42».

وتهدف المذكرة لتطوير حلول وخدمات تستند إلى التكنولوجيا لقطاع الخدمات الصناعية.

وبموجب المذكرة، تتعاون الشركتان لاستكشاف حلول التقنيات المتقدمة القائمة على أدوات تحليل البيانات وتقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مع التركيز على تعزيز الكفاءة عبر قطاعات متعددة.

حلول

وفي هذا الصدد قال جناحي، إن «هذه الاتفاقية تجمع بين شركتين رائدتين، تتطلعان لغاية مشتركة، تتمثل في التعاون، وتعزيز الإمكانات لتوفير حلول رقمية تتيح تحقيق أفضل النتائج للشركات الصناعية».

وأضاف أن «الشراكة الجديدة جاءت نتيجة مباشرة لجهود (سند) وتركيزها على تزويد القطاع الصناعي بحلول مبتكرة ومتقدمة قائمة على التكنولوجيا، كما أنها تؤكد دعمنا لرؤية أبوظبي الهادفة لتطوير اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، وتمثل التكنولوجيا المتقدمة الدعامة الرئيسة لتطوره وازدهاره».

تقنيات

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «NEXT50»، إبراهيم المناعي: «من خلال الخبرة المتخصصة والحلول الصناعية المتطورة التي تملكها (NEXT50)، نتطلع للتعاون مع فريق العمل في (سند) لتوظيف تقنيات تدعم وتطور نمو القطاع الصناعي»، مشيراً إلى أن «الاتفاقية تأتي في إطار رسالتنا الرامية لتسريع ودعم فرص تعزيز الأعمال، كما أنها تؤكد أيضاً على التزامنا بدعم رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد مستدام قائمة على المعرفة».

إيرادات

أفاد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»، منصور جناحي، بأن نحو 90% من إيرادات قطاع الطيران لدى المجموعة تأتي من الخارج، لافتاً إلى أن المجموعة تركز في استراتيجيتها على حلول التكنولوجيا المتقدمة، ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وبيّن أن لدى المجموعة محفظة تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار (أكثر من 4.4 مليارات درهم)، تتيح للمتعاملين معها تسهيلات تمويلية.

• الأسواق التي تستهدفها المجموعة تشمل إفريقيا ومنطقة شرق آسيا وأميركا.

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