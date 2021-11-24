المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، أمس، عن إطلاق «المبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعية»، وهي منصة غير تقليدية للتعاون تسعى لتعزيز استخدام تقنيات السلامة الصناعية، من خلال تفعيل السياسات العامة، والالتزام بأفضل الممارسات، وتسهيل التعاون المشترك بين القطاعات.

وتهدف المبادرة، التي تم إطلاقها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، ومؤسسة «لويدز ريجستر»، إلى تأسيس تحالف عالمي يجمع كل الجهات المهتمة بالأمن والسلامة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، عبر تطوير الحلول وتوظيف الموارد اللازمة لتعزيز السلامة في القطاع الصناعي.

وتعد هذه الشراكة ثمرة للتعاون المستمر والعلاقات الوطيدة التي تجمع بين القمة العالمية للصناعة والتصنيع ومنظمة «اليونيدو» ومؤسسة «لويدز ريجستر»، وتحظى بالدعم من جامعة كامبريدج لتسهيل تنفيذ المشروع من خلال إسهامها في الريادة الفكرية وتبادل المعرفة.

وتم الإعلان عن الشراكة في مؤتمر خاص، عقد على هامش الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، بحضور كل من المدير العام للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، نمير حوراني، والمدير العام والاستشاري في مجموعة «لويدز ريجستر»، فيليب رايس، ومدير المركز الدولي للتعاون الصناعي التابع لمنظمة «اليونيدو» في روسيا، سيرجيي كوروتكوف.

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