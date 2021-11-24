«دبي الصناعية» و«ينتشاو» الصينية تؤسسان مصنعاً للمواد الغذائية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مدينة دبي الصناعية، أمس، عن اتفاقية مع مجموعة «وينتشاو» الصينية لبناء منشأة عالمية المستوى، لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية في منطقة الأعمال، باستثمارات تصل إلى أكثر من 735 مليون درهم.

ويأتي الاتفاق في سياق جهود مدينة دبي الصناعية لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة، ودعم مختلف الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية، وفي مقدمتها «مشروع 300 مليار».

المرحلة الأولى

وأفاد بيان بأنه تم التوقيع على الاتفاقية الجديدة على هامش فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 المقامة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن من المخطط انطلاق أعمال بناء المرحلة الأولى من المنشأة الضخمة، التي تبلغ مساحتها أكثر من 950 ألف قدم مربعة، خلال النصف الأول من عام 2022.

وتم تصميم المنشأة بأسلوب يتبنى أحدث تقنيات الإنتاج والتخزين، وإنتاج غذائي متوقع بقيمة تصل إلى 500 مليون درهم إماراتي سنوياً.

إضافة نوعية

وقال المدير العام لمدينة دبي الصناعية، سعود أبوالشوارب: «نرحب بمجموعة (وينتشاو) في مدينة دبي الصناعية، حيث ستشكل منشأتهم الجديدة إضافة نوعية لبيئة الأعمال في المدينة، وفي دولة الإمارات ككل»، لافتاً أن «المجموعة أظهرت خلال أكثر من عقد من الزمن ابتكارات ونمواً كبيرين في أنشطة إنتاج وتخزين المواد الإلكترونية، فضلاً عن إنجازات بارزة في مجالات التجارة الإلكترونية».

وأضاف أن «الشراكة الجديدة تثبت التزام مدينة دبي الصناعية بمختلف الرؤى والخطط الاستراتيجية، وفي مقدمتها (مشروع 300 مليار)، حيث نعمل عن كثب مع مختلف الشركاء لتعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، والإسهام بفاعلية في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز تنوع اقتصادنا الوطني».

وتابع أبوالشوارب أن «المصنع الجديد يسهم بدور محوري في دعم إنتاج المواد الغذائية وتوزيعها، وتلبية طموحاتنا لتطوير القطاع».

مركز صناعي

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «وينتشاو»، جيانشنغ صن: «نتطلع لإنشاء مركزنا اللوجستي المتكامل في مدينة دبي الصناعية، وهو أول معلم مهم في تعاوننا الاستراتيجي».

وأضاف: «ستضعنا المنشأة الجديدة ذات المستوى العالمي للخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية في مدينة دبي الصناعية في مركز قوي لتصنيع وتخزين وتوزيع المواد الغذائية بكفاءة، مع المساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد المحلي».

حلول مستدامة

تمتلك مجموعة «وينتشاو» الصينية «مزرعة وينتشاو الخضراء» في منطقة نزوى بدبي منذ عام 2012، حيث تتم زراعة ما يقرب من 50 نوعاً من الخضراوات على مساحة 80 ألف قدم مربعة، بالاعتماد على طرق زراعية صديقة للبيئة، وحلول مستدامة، واستبدال مبيدات الآفات الكيميائية أو الأسمدة بالسماد العضوي، وإزالة الأعشاب الضارة يدوياً.

وتهدف الشركة للاتجاه إلى الزراعة العمودية في عام 2023 من خلال الاستفادة من التقنيات الزراعية المتطورة، للتغلب على التحديات التي تفرضها البيئة الصحراوية الطبيعية. وستشهد مرحلة النمو الثانية إنشاء مزرعة عمودية، تبلغ مساحتها أربعة ملايين قدم مربعة، من المقرر الانتهاء منها في عام 2025.

• بناء المنشأة الصناعية الجديدة يبدأ في النصف الأول من 2022.

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