"الشارقة لريادة الأعمال" يعرّف بالأفكار الريادية عبر "هاكاثون رواد المستقبل" لشباب الامارات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال التي نظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "ملتقى النجوم"، تعرف طلاب وخريجو الجامعات في الامارات المشاركين في المهرجان على الأفكار الريادية وطرف توليد وتطوير الأفكار الإبداعية الجديدة، وذلك من خلال "هاكاثون رواد المستقبل" أقيم بالتعاون مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) مع صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (ICT Fund)، وهي إحدى مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة،

وركز الـ"هاكاثون" خلال المهرجان الذي يختتم اليوم (الثلاثاء) على توفير الفرصة للشباب المشاركين لتطبيق وتنفيذ عملية "التفكير التصميمي"، لايجاد حلول مبتكرة لمواجهه التحديات العالمية من خلال ادماج التكنولوجيا لبناء مجتمعات مرنة وفعالة ما بعد الجائحة. وتوائم هذه الافكار رؤية صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لاستكشاف الفرص في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الصناعي، والبيانات الضخمة.

ويوفر الـ"هاكاثون" فرصة لتطوير الأفكار لمشاريع ريادية في تلك القطاعات واستهدف أكثر من 80 شاب وشابة من الامارات لتحفيزهم على تطوير مسيرتهم المهنية، ومنح المشاركين فرصة للتواصل والتفاعل مع نخبة من الشخصيات الرئيسة في منظومة ريادة الأعمال التي شاركت في المهرجان لتنمية مهاراتهم وإلهام الجيل القادم من صناع التغيير.

واشتملت خطة الـ"هاكاثون" التدرب على فهم التحديات والتفكير في الحلول الممكنة لها وتصميم الحلول واختبارها، واشتمل برنامج يوم أمس الاثنين على ورشة عمل "التصور"، حضر خلالها الشباب جلسات المهرجان وجمعوا المعلومات والرؤى وتلقوا الإرشادات، فيما اشتمل برنامج الـ"هاكاثون" اليوم على تنظيم ورشة بناء الفكرة لإعداد نماذج أولية للحلول واختبارها.

ونتج عن الـ"هاكاثون" إنتاج أفكار ريادية لمواجهة التحديات القائمة، وتوفير فرص للشباب للتواصل مع الخبراء والمتخصصين والمدربين والشخصيات الرئيسية في منظومة ريادة الأعمال، للاستفادة من النصائح والإرشاد والتوجيه. وقد حصلت فكرة اتمتة إجراءات الفحص الاولي في المستشفيات من خلال استخدام التكنولوجيا والتقليل من التدخل البشري على المركز الأول ومن ثم حصلت فكرة توفير شبكة معرفية وخدماتية لحلول الامن الالكتروني على المركز الثاني وتاليا حصلت فكرة ربط المزارعين المحليين بالبائعين من خلال تطبيق الكتروني على المركز الثالث وسيقوم مركز الشارقة لريادة الاعمال بالعمل مع الفرق الفائزة لتطويرها وتحويلها إلى شركات ناشئة من خلال توفير شراع الدعم التقني والتوجيه والإرشاد لهم.

وحول هذه الورشة قال المهندس عمر المحمود الرئيس التنفيذي لصندوق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: "لا تدخر هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية جهداً في تحفيز الابتكار والإبداع لدى كافة أفراد المجتمع، حيث تعمل بشكل مدروس ووفق خطط منهجية على تنمية القدرات الإبداعية لأفراد المجتمع الإماراتي، والاستفادة من هذه القدرات في إيجاد حلول مبتكرة لأهم القضايا المطروحة على الساحة حالياً، خصوصاً تلك المتعلقة بقطاعات الصحة والنقل والبيئة والتعليم".

وأشار المحمود إلى أن هذه الورشة وخلال يومين خرجت بمجموعة من الأفكار الإبداعية التي تثبت الإمكانيات الكبيرة لشباب الدولة وتؤكد قدراتهم على تحقيق رؤى الدولة، وأضاف بالقول: "خلال الورشة طرحنا عدداً من القضايا المهمة، باحثين لها عن حلول، وما لمسناه من نتائج، يؤكد بأن دولتنا تسير على الطريق الصحيح فيما يخص إعداد الكوادر البشرية، حيث أظهر المشاركون قدرات كبيرة على استيعاب المشكلات، وأثرها في المستقبل، وعملوا على إيجاد حلول عملية لها، مستندين على ما حصلوا عليه من تعليم مرموق، وما وفرته الدولة من بنية تحتية، تسمح بتحويل الأفكار إلى مشاريع قائمة، ذات قيمة عالية".

ويجدر بالذكر ان هذا " الهاكاثون" هو جزء من سلسة أنشطة يعقدها (شراع) بالشراكة مع صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (ICT Fund) حيث تهدف هذه الشراكة الى توفير فرص لإلهام وتثقيف وتطوير المهارات الريادية لدى الشباب ودعم أفكارهم وتحويل بعضها الى شركات ناشئة خلال العام المقبل.

وتختتم اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، والذي شارك فيه 55 متحدثاً من رواد الأعمال المؤثرين والشخصيات الثقافية والرياضية والاجتماعية الشابة، والخبراء المحليين والدوليين، وبحث على مدى يومين، سبل إحداث التأثير الهادف وتعزيز التغيير الإيجابي في قطاع ريادة الأعمال في الدولة والمنطقة، وجمع أكثر من 4000 رائد أعمال ومؤسس شركة ناشئة في مختلف القطاعات، في منصة واحدة شاركوا تجاربهم وتحفيزهم على إحداث التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم.

يشار إلى أن المهرجان ينظم بالشراكة مع كل من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ومجموعة ألف، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

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