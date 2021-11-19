«مجموعة اتصالات» توقّع اتفاقية للاستحواذ على «elGrocer»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «مجموعة اتصالات»، اتفاقية مع «elGrocer Ltd»، تقوم على أساسها بالاستحواذ على 100% من «elGrocer DMCC»، في خطوة تسعى من خلالها إلى دعم طموحاتها الرقمية، وإثراء خدماتها، وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات العملاء الحالية والمستقبلية، وتعظيم التآزر الذي من شأنه قيادة محفظة أعمالها من الخدمات والمنتجات المتنوعة والمتكاملة.

وذكرت «اتصالات» في بيان، أمس، أن هذه الاتفاقية تأتي في الوقت الذي تم تصنيف الإمارات واحدة من أعلى الدول على مستوى العالم من حيث نسبة انتشار الأجهزة الذكية، وتصنيفها أيضاً واحدة من أكثر الدول تقدماً في التسوق عبر الإنترنت وسوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن الاستحواذ الجديد سيسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي بالدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي: «من شأن الوجود القوي لـ(elGrocer) في دولة الإمارات، أن يعزز من خدمات (اتصالات) المتاحة للعملاء في الدولة، تحت العلامة التجارية (بسمات)، بما في ذلك طلب الطعام عبر الإنترنت، والقدرة على كسب النقاط واستردادها في أكثر من 7000 منفذ بجميع أنحاء الدولة».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ«elGrocer»، رائد حافظ: «إننا على ثقة بأن الدمج بين عناصر القوة لدى (مجموعة اتصالات)

و(elGrocer)، سيمنحنا القدرة الكاملة لاقتناص فرص النمو المستقبلية الواعدة».

يشار إلى أنه في عام 2015، تم إطلاق منصة «elGrocer» لتكون سوقاً إلكترونية للبقالة تعمل في جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث يلتقي كبار تجار التجزئة والمتاجر المتخصصة على منصة واحدة، مع أكثر من 500 منفذ و120 ألف منتج.

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