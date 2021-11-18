76% نمواً في حركة الطائرات بدبي خلال الربع الثالث

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أفادت هيئة دبي للطيران المدني، بأن حركة الطائرات في مطارات دبي، سجلت نمواً بنسبة 76% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن معدلات النمو القوية دليل على الزيادة المستمرة في نشاط قطاع النقل الجوي في الإمارة.

وأكدت الهيئة على هامش معرض دبي للطيران، الذي اختتم فعالياته أمس، أن حركة الطيران في دبي، تشهد ازدياداً متواصلاً إلى جانب حركة الشحن، مشيرة إلى أن المطارات ستعود للعمل بكامل طاقتها التشغيلية، في ظل ازدياد حركة المسافرين والرحلات، لافتة إلى أن «دبي للطيران» استطاع جذب 370 شركة جديدة، في إشارة قوية إلى مكانة المعرض الدولية.

أرقام قوية

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق بالحوادث في هيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله لنجاوي، إن الدورة الـ17 من فعاليات معرض دبي للطيران، سجلت أرقاماً قوية، من حيث عدد الزوار، إلى جانب الشركات العارضة، فضلاً عن عدد الطائرات المشاركة في المعرض، لافتاً إلى أن المعرض استطاع استقطاب 370 شركة جديدة في إشارة قوية إلى مكانة المعرض على الصعيد الدولي.

وبين لنجاوي في تصريحات صحافية على هامش المعرض أمس، أنه كان قد تم توجيه دعوات إلى 140 وفداً رسمياً، حضروا فعاليات المعرض الدولي، مشيراً إلى أن الإجراءات الصحية التي تتبعها دولة الإمارات بخصوص التعامل مع جائحة «كورونا» منحت الثقة لدى مختلف الشركات والوفود لحضور فعاليات الحدث، بدءاً من وصول الضيف إلى المطار، وانتهاء بأرض المعرض، لافتاً إلى أنه تم تنسيق هذه الجهود مسبقاً قبل ستة أشهر من انطلاق فعاليات الحدث.

ازدياد متواصل

وأكد لنجاوي، أن حركة الطيران في دبي، تشهد ازدياداً متواصلاً، إلى جانب حركة الشحن، مشيراً إلى أن المطارات ستعود للعمل بكامل طاقتها التشغيلية، في ظل ازدياد حركة المسافرين والرحلات التي تشغلها كل من شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، إضافة إلى ارتفاع عدد شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطارات الدولة.

وقال إن «ذلك يعطي مؤشرات وتطمينات للعالم بأننا نقود مرحلة التعافي في قطاع النقل الجوي، وماضون في تطبيق أحدث الإجراءات والتسهيلات التي تدعم هذا التوجه».

حركة نشطة

وذكر لنجاوي، أن «دبي للطيران» شهد حركة نشطة من قبل الزوار التجاريين والشركات المتخصصة، لعقد صفقات وتوقيع اتفاقيات، كون المعرض يمثل منصة عالمية تتيح الكثير من الفرص على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن مختلف الجهات المشاركة عرضت أحدث الحلول التقنية والمنتجات في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، فضلاً عن مؤتمرات وجلسات نقاشية ومنصة للشركات الناشئة لإبراز ابتكاراتها، إضافة إلى عروض الطيران الجوية التي لاقت اهتمام الزوار والمشاركين معاً.

تنسيق

وأوضح لنجاوي أن تنظيم المجال الجوي، بالتنسيق بين الجهات المعنية، هو من اختصاص مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)، مشيراً إلى أنه تم التنسيق بخصوص العروض الجوية خلال فعاليات معرض «إكسبو»، وأيضاً خلال معرض دبي للطيران، حيث تم إغلاق المجال الجوي لمطار آل مكتوم الدولي، من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الخامسة طوال أيام المعرض.

الحملات التفتيشية

وأفاد لنجاوي، بأن عدد الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة دبي للطيران المدني، في قسم أمن الطيران بين شهري يناير وأكتوبر الماضيين، بلغ 13 حملة، مقابل تسع حملات في العام الماضي ككل.

ولفت إلى أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي وصل إلى أكثر من 20.7 مليون مسافر منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر 2021.

وبين أن حركة الطائرات من وإلى مطارات دبي، سجلت نمواً بنسبة 76% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى أن معدلات النمو القوية دليل على الزيادة المستمرة في نشاط قطاع النقل الجوي في مطار دبي الذي يحتل صدارة مطارات العالم، من حيث أعداد الركاب الدوليين.

أذونات الهبوط

وذكر لنجاوي، أن أذونات الهبوط للطائرات التجارية والخاصة والشحن الجوي غير المجدولة، سجلت بدورها نمواً بنسبة 15%، فيما بلغ معدل النمو لشهادات عدم الممانعة لنقل المواد الخطرة 43%.

وقال إن تصاريح ارتفاعات المباني بلغت 61 تصريحاً خلال العام الماضي، مقابل 43 خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2021، بينما بلغ عدد تصاريح الرافعات البرجية، 347 تصريحاً في عام 2020، مقابل 208 تصاريح خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

مهام

أوضح المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق بالحوادث في هيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله لنجاوي، أن القطاع يمارس المهام التالية من خلال الوحدات التنظيمية التابعة له، وبالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، حيث تشمل وضع السياسات المتعلقة بأمن الطيران، ونقل المواد الخطرة عن طريق الجو، والتحقيق في الحوادث، والرقابة على الطائرات في الإمارة، بما يتوافق مع التشريعات الاتحادية، إضافة إلى إصدار الموافقات اللازمة، من حيث متطلبات أمن الطيران المدني في إمارة دبي، وذلك بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية المعنية لغايات التصريح للمشغلين الجويين الأجانب المرخصين من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، بتسيير الرحلات المنتظمة أو غير المنتظمة إلى مطارات الإمارة، فضلاً عن الإشراف والموافقة على إجراءات أمن وسلامة المرافق والأنظمة في مطارات دبي، بالتنسيق مع قطاع سلامة وبيئة الطيران.

• «دبي للطيران» استطاع جذب 370 شركة جديدة.

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