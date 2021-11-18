غرف تجارية عالمية: دبي وجهة مثالية لاستضافة المؤتمرات الدولية

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

قال رؤساء غرف تجارية دولية، إن دبي وجهة مثالية لاستضافة المؤتمرات الدولية، مشيرين إلى المؤتمر الـ12 لغرف التجارة العالمية الذي تنظمه غرفة دبي بين 23 و25 من نوفمبر الجاري.

وأفاد مدير عام غرفة دبي رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية، حمد بوعميم، إن المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات المهمة، نظراً إلى كونه منصة يجتمع من خلالها قادة غرف التجارة حول العالم للتواصل والتعاون وتبادل الخبرات، ومشاركة رؤاهم حول مستقبل غرف التجارة، معتبراً أن تنظيم المؤتمر بالتزامن مع معرض «إكسبو 2020 دبي» يسلط الضوء على الموضوعات والشعارات المشتركة التي تهدف إلى دعم استدامة المجتمع. وأضاف أن المؤتمر سيكون الأول لغرف التجارة بعد جائحة «كوفيد-19»، حيث سيستعرض حلولاً لتحديات يواجهها القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الجائحة كانت فرصة لغرفة دبي لتحويل التحديات إلى فرص، مؤكداً أن الإمارة وجهة مثالية لاستضافة المؤتمرات الدولية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لغرفة لندن، ريتشارد بيرغ، أن دبي تعد وجهة مثالية لاستضافة مؤتمر غرف التجارة العالمية، لأن اجتماعاً من هذا النوع يجب أن يكون في مدن ذات حضور عالمي. بدوره، قال رئيس غرفة تجارة بوغوتا الكولومبية ونائب الرئيس الإقليمي للاتحاد العالمي لغرف التجارة، نيكولاس أوريبي رويدا، إن دبي نجحت في تعزيز مكانتها واحداً من أفضل المراكز المالية في العالم، كما نجحت في تأكيد حضورها مركزاً عالمياً للأعمال التجارية، ونموذجاً للتحول القائم على الابتكار لكل من الحكومات والقطاع الخاص، مؤكداً أنها الوجهة الأنسب لاستضافة المؤتمرات الدولية.

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