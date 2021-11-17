«المركزي»: 3.247 تريليونات درهم الأصول المصرفية نهاية سبتمبر

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن المصرف المركزي، أمس، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 0.6% من نحو 3.228 تريليونات درهم، في نهاية أغسطس الماضي، إلى نحو 3.247 تريليونات درهم في نهاية سبتمبر2021.

وأوضح المركزي في تقرير «التطورات النقدية والمصرفية - سبتمبر2021»، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.3%، من 1771.4 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس، إلى 1776.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر.

كما ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1% وذلك من 444.7 مليار درهم في نهاية أغسطس 2021، إلى 449.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر2021.

وجاء ذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 1.6% في النقد المصدر وزيادة بنسبة 12.4% في حساب الاحتياطي، وارتفاع بنسبة 6.2% في شهادات الإيداع والأذونات النقدية.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.7% من 1928.7 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، إلى 1942.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2021، نتيجة زيادة بنسبة 0.3% في ودائع المقيمين وزيادة بنسبة 3.7% في ودائع غير المقيمين.

وارتفعت ودائع المقيمين، بسبب زيادة بنسبة 2.9% و0.7% و4.7% في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل انخفاض بنسبة 5.5% في ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة).

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