«محمد بن راشد للطيران» يفتتح مركزاً للطائرات العمودية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، ورئيس مجلس إدارة مطارات دبي، افتتح مشروع محمد بن راشد للطيران، مركز الطائرات العمودية «دبي هيليبارك»، بالشراكة مع شركة «إير شاتو إنترناشونال»، المشغل الخاص لمهابط الطائرات العمودية في دولة الإمارات.

ويقع المركز الجديد، الذي سيتم إنشاؤه على مساحة تجاوز 42.8 ألف متر مربع، بجوار مبنى الطيران الخاص، على أن يجري تسليمه على مرحلتين، حيث بدأ تشغيل المرحلة الأولى حالياً، بينما سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية والأخيرة للمشروع في عام 2023.

مرفق عالمي

ويعد المركز الأكبر من نوعه، إذ يستوعب ثماني طائرات عمودية، لتسهيل حركة التنقل بين مراكز الأعمال والمناطق السياحية على مستوى دولة الإمارات. ويتميز أيضاً بوجود صالة لكبار الشخصيات وفق أعلى المستويات العالمية لاستقبال الشخصيات التي تستخدم مبنى الطيران الخاص، وتقديم أفضل المرافق ووسائل الراحة حال هبوط طائراتهم الخاصة.

وستوفر «إير شاتو» أيضاً خدمات صيانة وتصليح وتجديد الطائرات، كما سيشمل المشروع الجديد صالة عرض لأحدث الطائرات العمودية من كبرى شركات التصنيع العالمية.

وسيتيح المشروع فرصاً للعديد من مالكي الطائرات العمودية الخاصة من الأفراد والشركات لاستئجار مواقف داخل المركز.

رحلات سلسة

وقال المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف: «يسعدنا إطلاق المركز الجديد، الذي سيوفر لكبار الشخصيات رحلات طيران سلسة من مطار آل مكتوم الدولي إلى العديد من مهابط الطائرات العمودية في دبي وأبوظبي، ومواقع أخرى في الإمارات».

وأضاف: «في ظل توافد الزوار على الإمارة لحضور فعاليات معرض (إكسبو 2020 دبي)، فإنه يتوقع أن يقبل المتعاملون المحتملون على استخدام وسائل النقل الفخمة والحصرية، لتلبية متطلباتهم خلال زيارتهم إلى دبي. وفي الوقت ذاته، نأمل أن نشهد ارتفاعاً كبيراً في تأجير الطائرات العمودية ووسائل النقل للمسافات القصيرة الموجهة لهذه الفئة طوال مدة انعقاد (إكسبو 2020 دبي)».

جودة الضيافة

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة «إير شاتو إنترناشونال»، الدكتور سمير محمد: «نحن سعداء بالاهتمام الكبير الذي حظينا به من قبل شركائنا الرئيسين لتقديم الدعم للمتعاملين الذين يرغبون في استخدام مركز الطائرات العمودية»، لافتاً إلى هدف مهم يتمثل في إحداث تأثير كبير في جودة الضيافة والخدمات التي ستوفرها الشركة للمتعاملين.

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