«كش ملك» الروسية تظهر للعالم عبر «معرض دبي للطيران»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عرضت شركة «روستك» الروسية، في «معرض دبي للطيران 2021»، نموذجاً أولياً لطائرتها الحربية الجديدة من الجيل الخامس ذات المحرك الواحد: (Checkmate) «تشيك ميت» أو «كش ملك»، وذلك للمرة الأولى خارج روسيا.

وتم عرض النموذج الأولي للمقاتلة الحربية في الجناح المغلق لشركة «روستك»، وهي من طراز «سوخوي سو-75»، التي كُشف عنها النقاب في يوليو الماضي.

وتم تصميم الطائرة في «مكتب سوخوي للتصميم» التابع لشركة بناء الطائرات «روستك».

وتصف «روستك» الطائرة بأنها مقاتلة خفيفة ذات محرك واحد من الجيل الخامس، تتضمن «حلولاً مبتكرة»، من بينها الذكاء الاصطناعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news