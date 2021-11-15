مكتوم بن محمد يطلق صندوق حي دبي للمستقبل للاستثمار بالشركات الناشئة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم،صندوق حي دبي للمستقبل بمليار درهم للاستثمار في الشركات الناشئة.

وقال سموه في حسابه على "تويتر": "تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم وحمدان بن محمد حفظهم الله بدعم قطاع الاقتصاد الرقمي، أطلقنا اليوم صندوق حي دبي للمستقبل بمليار درهم للاستثمار في الشركات الناشئة، واعتمدنا ضمن لجنة تطوير أسواق المال والبورصات تعيين شريف البدوي مديراً تنفيذياً للصندوق" .

وأوضح سموه: "يمكن الاستفادة من الصندوق عبر http://futuredistrictfund.com الهدف من الصندوق هو دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا وتشجيع الشركات الرقمية الناجحة على الإدراج في أسواق المال بدبي، رهان محمد بن راشد المستقبلي هو الاقتصاد الرقمي ".

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