20.7 مليون مسافر وصلوا مطار دبي الدولي منذ بداية العام حتى أكتوبر

المصدر: آزاد عيشو- دبي

شهدت حركة الركاب في مطار دبي الدولي نمواً بنسبة 20٪ تقريباً خلال الأسابيع الأربعة الماضية ليرتفع عدد المسافرين إلى 20.7 مليون مسافر خلال هذا العام حتى شهر أكتوبر، ويأتي هذا النمو المتواصل نتيجة للتغييرات في قيود السفر بالأسواق العالمية الرئيسية على مدار الأشهر الأخيرة، الأمر الذي أعاد تجديد الثقة فيما يتعلق بالتطلعات المستقبلية في سوق السفر الدولي.

ومن المتوقع استمرار النمو في المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، نحو مزيد من التعافي في قطاع السفر خلال الربع الأخير من عام 2021، وذلك مع تواصل تخفيف القيود العالمية على السفر، وافتتاح معرض إكسبو 2020 دبي، وإقامة معرض دبي الجوي 2021، إضافةً إلى استمرار استقبال الأعداد الكبيرة من المسافرين الذين يأتون كل عام للاستمتاع بالأجواء الرائعة والشواطئ المميزة وكرم الضيافة في دبي خلال أشهر الشتاء.

وفي تعليق له، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "نحن نشهد استمرار رحلة التعافي بالنسبة لمطار دبي الدولي، رغم أننا ما نزال بعيدين عن المستويات المعتادة لحركة المرور والسفر التي كنا نشهدها قبل انتشار الجائحة، حيث نشعر بمزيد من الأمل للعودة إلى تحقيق الأرقام السابقة، مع رؤية هذه الزيادة الكبيرة في معدل نمو أعداد المسافرين والتي تدعم ترسيخ مكانتنا بأكبر مطار دولي في العالم. يأتي الأداء الذي تمكنا تحقيقه حتى الآن في صدارة التعافي العالمي ضمن قطاع الطيران، كما أن قدرة مختلف دول العالم على السيطرة على الجائحة العالمية، تساهم برفع قيود السفر. يسمح ذلك للمسافرين بالإحساس بالثقة والحرية عند التخطيط للرحلات التي طال انتظارها. وقد ساهمت التطورات الهامة التي يشهدها السوق، ومنها برنامج السفر القائم على التطعيم في المملكة المتحدة، واستئناف الرحلات الجوية إلى العديد من الوجهات المهمة في أستراليا، وتخفيف القيود المفروضة على السفر بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية، في تحقيق تقدم كبير بالنسبة لتطلعاتنا لهذا العام مع إضافة مليوني مسافر آخرين إلى أعداد المسافرين الذين وصلوا إلى 28.7 مليون مسافر".

وأضاف أنه استجابة لهذه الزيادة المستمرة في الطلب، فإن العمل مستمر لتجهيز البنية التحتية وإطلاق الرحلات في الكونكورس A الذي كان في حالة توقف منذ بداية الجائحة، حيث سيفتتح من جديد قبل نهاية نوفمبر 2021، ليعود مطار دبي الدولي بذلك إلى 100٪ من سعته بعد 20 شهراً من تخفيض الرحلات.

أرقام ومعلومات هامة

بلغ عدد الركاب في مطار دبي الدولي خلال الربع الثالث من العام 6.7 مليون مسافر. يقدم مطار دبي الدولي خدماته في الوقت الحالي للسفر إلى 83٪ من الوجهات في 99٪ من الدول عبر 108٪ من شركات الطيران، بالمقارنة عما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19

الشحن

واصلت عمليات الشحن أداءها المذهل خلال الربع الثالث، حيث وصل حجم الأعمال إلى المستويات التي كانت عليها في 2019. وسجل مطار دبي الدولي 581,972 طناً من الشحن في الربع الثالث، وبذلك وصل الحجم الإجمالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 إلى 1.7 مليون طن، بزيادة سنوية قدرها 25.3٪.



الرحلات الجوية

وصلت حركة الطيران في الربع الثالث إلى 56,266 رحلة في مطار دبي الدولي، لترتفع بذلك حركة الرحلات المسجلة بين يناير وسبتمبر إلى 155,706 رحلة، بزيادة قدرها 17.1٪.



أهم الوجهات

احتفظت منطقة جنوب آسيا بمركزها كأكبر مساهم بحركة المرور في مطار دبي الدولي، مع احتلال الهند المركز الأول (2.8 مليون مسافر)، وباكستان (مليون مسافر)، فيما احتلت مصر المرتبة الثالثة بـ 753,000 مسافر، تليها الولايات المتحدة (710,000 مسافر)، وتركيا (598,000 مسافر). تتضمن قائمة الدول الأخرى كلاً من إثيوبيا وروسيا والمملكة العربية السعودية. أما المدن الثلاث الأولى من حيث حركة السفر، فهي القاهرة (634,000 مسافر)، واسطنبول (576,000 مسافر) وأديس أبابا (573,000 مسافر).

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