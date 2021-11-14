"دبي الآن" يحظى بإشادة عالمية خلال منتدى "غارتنر" لمديري تقنية المعلومات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إطار النجاحات الكبيرة التي حققتها دبي لتطوير آليات الخدمات الحكومية وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز قدرات العمل الحكومي بتوظيف أحدث التقنيات لتقديم خدمات حكومية سريعة وفعالة وعالية الجودة بأعلى المعايير والمواصفات العالمية، أعلنت هيئة دبي الرقمية استحواذ تطبيق "دبي الآن" الموحد للخدمات الحكومية في دبي على اهتمام المشاركين في فعاليات منتدى "غارتنر" لتقنية المعلومات Gartner Symposium/ITxpo 2021 أهم وأبرز تجمع عالمي يجمع مديري التكنولوجيا وكبار التنفيذيين على مستوى قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقد سلّط عرض "غارتنر" خلال افتتاح المنتدى الضوء على تطبيق "دبي الآن" بوصفه مثالاً على الإنجاز المشترك لأكثر من 30 جهة حكومية وخاصة عملت معاً لتقديم أفضل الحلول للمتعاملين ووفرت منصة موحدة تضم أكثر من 130 خدمة حيوية يمكن الوصول إليها بدخول موحد ووفق سيناريوهات سهلة ومبسّطة تضمن سعادة المتعاملين وتفاعلهم الإيجابي.

وقد أظهرت الإحصائيات التي أعدتها دبي الرقمية مؤخراً استمرار تطبيق "دبي الآن" في تحقيق مؤشرات أداء نوعية خلال العامين الماضيين، حيث تشير الأرقام إلى أن مجموع المبالغ المحصلة للمعاملات التي تمت عبر التطبيق بلغ 4 مليارات درهم، في حين بلغ عدد المعاملات 7 مليون معاملة الأمر الذي يعكس ثقة المتعاملين بالتطبيق كمنصة سهلة ويعتدّ بها لتوفير الخدمات الحكومية في دبي.

وتعقيباً على إشادة منتدى غارتر بتطبيق "دبي الآن" قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: "منذ إطلاقه في 2015، جسد تطبيق "دبي الآن" مثالاً حياً لمبدأ محورية المتعاملين (customer centricity)، وجهود فرق العمل التي ساهمت في تطويره من مختلف الجهات الحكومية، حيث نؤمن بأهمية التكامل والترابط لتحقيق مفهوم الحكومة الشاملة والموحدة. من هنا يطيب لي أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى كافة الجهات الحكومية التي عملت بروح الفريق الواحد لإنجاز "دبي الآن"، وأنا على ثقة تامة بأن من حققوا هذا النجاح سيكونون على موعد مع المزيد من النجاحات الجماعية التي تعزز المكانة العالمية لدبي كمدينة للإبداع وصنع المستقبل، ومن حقنا جميعاً أن نفتخر بأن يلقى تطبيق "دبي الآن" هذا الصدى في منتدى "غارتنر"، بحضور المئات من مدراء تقنية المعلومات من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف سعادته: "مستمرون في جهودنا المشتركة، وبروح الفريق الواحد، لتسريع عملية التحول الرقمي، وتعزيز حضور دبي ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، من خلال توفير خدمات ذات قيمة مضافة تزيد من مستوى سعادة المتعاملين وتعزز من جودة الحياة في الإمارة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حول ضرورة رقمنة الحياة في دبي وتسهيل حياة الناس."

وأشار سعادته إلى أن "تجربة دبي تعدّ مثالاً واضحاً على الاستعداد المسبق للمستقبل واستشراف التحديات والعمل على وضع حلول مبتكرة لمواجهتها، والتعاون مع القطاع الخاص وفق مبدأ الشراكة وصولاً إلى المجتمع الرقمي والاقتصاد الرقمي والمدينة الذكية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة استناداً إلى أحدث التقنيات".

ويناقش قادة التكنولوجيا خلال فعاليات المؤتمر أبرز التوجهات الاستراتيجية والتكنولوجية التي تقود عملية التحول الرقمي ودورها الفاعل في تشكيل مستقبل تكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال، وهو ما يشير لتصنيف تطبيق "دبي الآن" التطبيق الشامل والموحد لخدمات المدينة أحد الحلول الرقمية والتجارب الناجحة عالمياً، والتي ترفع من جودة حياة السكان للمدن وتجعل حياتهم أكثر سلاسة وسهولة.

خدمات شاملة ومتنوعة

ويتيح تطبيق "دبي الآن"، الذي أطلق بهدف تسهيل حياة المتعاملين والارتقاء بجودة حياتهم، الوصول لجميع خدمات المدينة من خلال تطبيق واحد. وهو ما شهد تطوراً نوعياً على مدى الأعوام السابقة من حيث عدد الجهات التي انضمت إليه، وعدد الخدمات المتوفرة والتي وصلت لغاية الآن إلى أكثر من 130 خدمة مقدمة من أكثر من 30 جهة حكومية وشركة خاصة، وذلك ضمن 12 فئة مختلفة وهي: الفواتير، والهاتف، وقيادة المركبات، والسكن، والإقامة، والصحة، والتعليم، والشرطة، والسفر، والإسلام، والتبرعات والخدمات العامة.

ويوفر تطبيق "دبي الآن" خدمات شاملة ومتنوعة تلبي كافة احتياجات أفراد المجتمع وتواكب تطلعاتهم ضمن تطبيق واحد، تشمل خدمات دفع الفواتير والغرامات، وإعادة تعبئة رصيد سالك ونول، وتجديد تسجيل السيارة، وخدمة دفع رسوم المواقف عن طريق الهاتف النقال وتعبئة الوقود عبر إينوك، وإدارة الإقامة للزوج والطفل، وطلبات السجل الأكاديمي، وطلبات تقرير السفر والمكفولين، وتتبع الرحلات الجوية، وبطاقات العمل الرقمية، وغير ذلك الكثير.

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