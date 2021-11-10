"طيران الإمارات" تسجل إيرادات بقيمة 24.7 مليار درهم

المصدر: دبي-الامارات اليوم

أعلنت مجموعة الإمارات نتائجها عن الأشهر الستة الأولى من سنتها المالية الجارية 2021/ 2022، حيث بلغت الإيرادات 24.7 مليار درهم (6.7 مليار دولار) عن النصف الأول من السنة المالية الجارية، بارتفاع نسبته 81% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت خلالها الإيرادات 13.7 مليار درهم (3.7 مليارات دولار).

ونجم هذا الانتعاش القوي في الإيرادات عن تخفيف قيود السفر في جميع أنحاء العالم واستمرار الطلب القوي على الشحن الجوي، بالإضافة إلى التقدم السريع في برامج التطعيم ضد «كوفيد-19».

وسجلت مجموعة الإمارات عن النصف الأول من السنة المالية 2021/ 2022 خسائر قدرها 5.7 مليارات درهم (1.6 مليار دولار)، بتحسن كبير عن العام الماضي الذي بلغت خسائره 14.1 مليار درهم (3.8 مليارات دولار).

كما أعلنت المجموعة عن أرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين EBITDA بلغت 5.6 مليارات درهم (1.5 مليار دولار)، في تحول دراماتيكي من أرباح سلبية بلغت 43 مليون درهم (12 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يُعد مؤشراً قوياً على العودة إلى الربحية التشغيلية.

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن مجموعة الإمارات أعلنت اليوم عن نتائجها نصف السنوية 2021/ 2022، بنمو 81% في الإيرادات إلى 24.7 مليار درهم، ما يعكس تعافي المجموعة عبر جميع الأقسام بفضل تخفيف قيود السفر المتعلقة بجائحة "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم.

واضاف سموه تمضي المجموعة قُدُماً على درب التعافي بإيرادات جيدة وأرصدة نقدية قوية، بفضل نموذج العمل الذي تنتهجه. كل الامتنان لقيادتنا الحكيمة ودولتنا على توفير كافة السبل والاستثمارات التي مهدت الطريق لتعافي صناعة السفر، وعلى دعمها قطاعي التجارة والصناعة لاجتياز الصعوبات



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