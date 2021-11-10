«إينوك» تفتتح محطة جديدة في الشارقة على طريق الذيد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت مجموعة «إينوك» محطة خدمة جديدة في إمارة الشارقة بمنطقة البطائح على شارع الذيد، لترفع بذلك العدد الإجمالي لمحطاتها في الإمارة إلى 10 محطات و159 محطة خدمة موزّعة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وأوضحت المجموعة في بيان أن المحطة الجديدة تضم ساحة تزوّد بالوقود تشمل ست مضخات مؤتمتة، إضافة إلى حارة مستقلة للتزوّد بوقود الديزل، وخمسة خزانات سعة 15 ألف غالون، كما تشمل أنظمة استعادة أبخرة الوقود من المستويين الأول والثاني لاستعادة الأبخرة الخارجة عند ضخ الوقود في خزان المحطة، وتلك الصادرة عن خزانات المركبات أثناء تزويدها بالوقود.

وشيدت المحطة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في بيع الوقود بالتجزئة وتماشياً مع أرقى معايير البناء الحديثة، وهي مزوّدة بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة وتنسجم مع معايير الأبنية الخضراء الصادرة عن بلدية مدينة الشارقة.

وصُممت المحطة باستخدام تقنية حديثة للتدفق المتغير للهواء في نظام تبريد الهواء، والذي يتميز بمعدل كفاءة عالية تسهم في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 35%.

وتستخدم المحطة غاز التبريد الخالي من الأوزون والصديق للبيئة في جميع وحدات التبريد المركبة فيها، في حين طوّرت أنظمة الإضاءة من خلال الإنارة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء «LED» ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة والتي لا تتطلب عمليات صيانة ويصل عمرها الافتراضي إلى 50 ألف ساعة عمل، ما يسهم أيضاً في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 50%.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «تركز خطط توسعنا في إمارة الشارقة على تلبية احتياجات سكانها وزوارها، ومع استعدادنا للخمسين عاماً المقبلة، تواصل المجموعة ضخ الاستثمارات للارتقاء بالبنية التحتية في الدولة وتيسير وصول السكان والزوار إلى موارد الوقود».

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