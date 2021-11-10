1.7 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للتوزيع» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلة أرباحاً أساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 2.3 مليار درهم، بينما بلغ صافي أرباح الشركة 1.7 مليار درهم.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه خلال الربع الثالث، بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 737 مليون درهم، في حين وصل صافي الربح إلى 529 مليون درهم.

انتعاش

وشهدت الشركة انتعاشاً متواصلاً في إجمالي كميات الوقود المبيعة خلال سبتمبر الماضي والتي زادت بنسبة 10.6% مقارنة بأغسطس، وذلك عقب تخفيف القيود على الحركة والتنقل وحملة التطعيم الناجحة التي شهدها جميع أنحاء دولة الإمارات.

كما سجلت الشركة تزايداً في كميات الوقود المبيعة في محطاتها بإمارة دبي، حيث تشغّل الشركة حالياً 31 محطة خدمة في الإمارة، بينما تدير 459 محطة خدمة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وذلك كما في 30 سبتمبر 2021.

مبيعات

وواصل القطاع التجاري في الشركة تطبيق استراتيجية المبيعات الاستباقية، بما في ذلك مواصلة التوسع دولياً في توزيع زيوت «أدنوك فويجر» من خلال اعتماد موزعين جدد في الربع الثالث من العام 2021، إذ ارتفع حجم الصادرات حتى الآن إلى ضعف مستوى صادرات عام 2020.

وشهد قطاع مبيعات التجزئة غير المرتبطة بالوقود تحسناً مطرداً، حيث ارتفع إجمالي الربح بنسبة 3% في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وساعد على ذلك برنامج تجديد متاجر التجزئة إلى جانب إطلاق الحملات الترويجية الجاذبة عبر برنامج «مكافآت أدنوك».

النفقات

وفي الجانب التشغيلي، وضمن النقلة النوعية التي تنفذها الشركة، أكدت «أدنوك للتوزيع» التزامها بخفض النفقات التشغيلية، وتعزيز قدرتها التنافسية في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة في دولة الإمارات.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، تقلصت النفقات التشغيلية للشركة بنسبة 17.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وذلك على الرغم من توسعة شبكات محطات الشركة.

السوق السعودية

إلى ذلك، حصلت «أدنوك للتوزيع» على شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة في السعودية للاستحواذ على 35 محطة خدمة في المملكة.

وواصلت الشركة توسعها في السوق السعودية بإضافة 10 محطات خدمة جديدة كما في 8 نوفمبر 2021، والتخطيط لافتتاح إجمالي (40-45) محطة خدمة خلال عام 2021.

تجربة متميزة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي، إن «شركتنا تمثل تجربة استثمارية متميزة، وهو ما تؤكده النتائج المالية الأخيرة، ونحن متفائلون بالمستقبل مع وجود مؤشرات واضحة للنمو وبدء التعافي من جائحة (كوفيد-19)».

وأضاف: «سنواصل التركيز على خطط توسعنا محلياً ودولياً لتعزيز مكانتنا كشركة رائدة في مجال توزيع الوقود ومتاجر التجزئة في الإمارات، وكموزع عالمي للوقود».

محطات جديدة

استمرت شركة «أدنوك للتوزيع»، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في الإيفاء بوعدها بتقديم خدمات التزود بالوقود والتسوق الرقمية والحديثة لعملائها والمناطق المحلية التي تخدمها، حيث افتتحت 14 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات، فيما شهد برنامج تجديد متاجر «واحة أدنوك» الانتهاء من تجديد 35 متجراً في جميع أنحاء الدولة.

• الشركة تشغّل 31 محطة خدمة في دبي حالياً.

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