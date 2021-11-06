مؤشر الأعمال.. تكريم «لايف» لبناء أكبر شبكة صيدليات في الدولة

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

كرمت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، صيدلية «لايف» على الافتتاح المتسلسل لـ10 فروع في يوم واحد، وبناء أكبر شبكة صيدليات في دولة الإمارات، الأمر الذي يعتبر الأول من نوعه في مجال البيع بالتجزئة.

وأفادت اقتصادية دبي بأن هذه الخطوة تأتي حرصاً منها على توثيق العلاقات مع الشركاء من القطاع الخاص، والتأكيد على أهميتها ودورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الأعمال في إمارة دبي.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من قطاع التسجيل التجاري والترخيص لمقر صيدلية «لايف»، للتعرف إلى إنجازاتها ومساهمة مجموعة صيدليات «لايف» في اقتصاد دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص.

وتم تسليم شهادة تقدير لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة صيدليات «لايف»، عبد الناصر، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وأكد مدير إدارة التسجيل التجاري في اقتصادية دبي، وليد عبدالملك، أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري يتخذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص منهجاً لتحقيق رسالتها المتمثلة في رفع تنافسية الأعمال، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وكذلك تبادل المعرفة والخبرة في مختلف المجالات التي تمتلكها الشركات الخاصة والقطاع الحكومي، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تفتح آفاقاً جديدة للابتكار.

وقال إن افتتاح الفروع الجديدة في مختلف أنحاء الإمارات، يأتي استكمالاً لاستراتيجية إدارة صيدليات «لايف» في الوجود بجميع الأماكن الحيوية لخدمة الزبائن على النحو المطلوب، وتلبية احتياجاتهم في أي وقت وفي أي مكان.

وأوضح عبدالملك، أن الفروع الـ10 الجديدة، هي سلسلة للفروع السابقة الذي يبلغ عددها 275 فرعاً في جميع أنحاء الإمارات، التي تمتد على مساحة إجمالية قدرها 600 ألف قدم مربعة، فيما تبلغ مساحة الفروع الجديدة 25 ألف قدم مربعة من مساحات البيع بالتجزئة.

يشار إلى أنه لدى صيدليات «لايف» الكثير من المميزات، مثل أول «هايبر ماركت» مجهز بأهم أمور الرعاية الصحية، وأول صيدلية «درايف ثرو»، إضافة إلى تطبيق «Life Mobile»، الذي يعد أحد أفضل خمسة تطبيقات تسوق تم تنزيلها في الدولة.

• اقتصادية دبي أكدت أن التكريم يأتي حرصاً منها على توثيق العلاقات مع الشركاء من القطاع الخاص.

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