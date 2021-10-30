النفط يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية خلال 8 أسابيع

المصدر: عواصم ■ رويترز

ارتفعت أسعار النفط، أمس، لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية في ما لا يقل عن ثمانية أسابيع، بعد ارتفاع المخزونات الأميركية أكثر من المتوقع، وإشارة إيران إلى أنها ستستأنف المحادثات مع القوى الغربية، ما قد يؤدي إلى إنهاء العقوبات.

العقود الآجلة

وصعدت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 27 سنتاً، بما يعادل 0.3%، لتسجل 84.59 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط الأميركي» 12 سنتاً، أي بنسبة 0.1% إلى 82.93 دولاراً للبرميل.

وقال محللون في «فيتش سوليوشنز» في مذكرة أسبوعية، أمس: «اقترب الصعود على الأرجح من ذروته، والأسعار التي مازالت مرتفعة، ستنخفض في الأجل القريب». والخامان في طريقهما للتراجع بنحو 1% خلال الأسبوع، في أول هبوط أسبوعي في 10 أسابيع للخام الأميركي، والأول في ثمانية أسابيع لـ«خام برنت»، وسجلا الأسبوع الماضي أكبر ارتفاع منذ سنوات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكثر بكثير مما كان متوقعاً في الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر 2021.

تعافي الطلب

إلى ذلك، أبقت لجنة تابعة لتحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها، إلى حد كبير، على توقعاتها لتعافي الطلب بقوة العام الجاري، وفي عام 2022، وذلك قبل اجتماع الأسبوع المقبل الذي من المتوقع أن توافق خلاله «أوبك+» على زيادة مرتقبة للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً في ديسمبر 2021.

وقال مصدران إن اللجنة الفنية المشتركة التابعة لـ«أوبك+»، التي اجتمعت أول من أمس، تتوقع نمو الطلب 5.7 ملايين برميل يومياً في عام 2021، وهو ما يقل 120 ألف برميل عن توقعات «أوبك» في أحدث تقرير شهري لها، فيما ذكر أحد المصدرين أن اللجنة أبقت على توقعاتها للطلب خلال العام المقبل عند 4.2 ملايين برميل يومياً. ولاتزال توقعات «أوبك+» أعلى من تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع نمو الطلب على النفط 5.5 ملايين برميل يومياً في عام 2021، و3.3 ملايين برميل يومياً في عام 2022.

اجتماع نوفمبر

وسيجتمع وزراء منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، وروسيا وحلفاؤهما، في الرابع من نوفمبر المقبل لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، لـ«رويترز» إنه يتوقع أن تمضي «أوبك+» في تطبيق زيادة مزمعة بدءاً من ديسمبر 2021، كما كان متفقاً عليه من قبل. وأضاف: «قد ينخفض الطلب على النفط نظراً لاستمرار الضبابية، كما نرى أن هناك موجة أخرى من الجائحة في العالم».

تحالف أكثر تقبلاً لارتفاع الأسعار

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أول من أمس، قوله إن زيادة إنتاج «أوبك+» من النفط الخام يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يومياً. من جهته، قال بنك «جيه.بي مورجان» في مذكرة: «مع انخفاض مخزونات النفط التجارية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 5.4% عن متوسط خمسة أعوام، وعودة الطلب إلى طبيعته على نحو سريع، فإن تفضيل (أوبك+) الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير، يعكس تحالفاً أكثر تقبلاً لارتفاع الأسعار».

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