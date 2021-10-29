9.2 مليارات درهم أرباح «أبوظبي الأول» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول صافي أرباح بلغت 9.2 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 26%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس الأداء القوي للأعمال الأساسية، في ظل تحسن بيئة الأعمال والنتائج الإيجابية للمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الإيرادات.

وأوضح البنك في بيان، أمس، أعلن خلاله عن النتائج المالية للمجموعة، أن البنك سجل 3.9 مليارات درهم أرباحاً صافية، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بارتفاع 34%، مقارنة بالربع الثاني، وبنسبة 54%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 16 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بارتفاع نسبته 17%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، نتيجة النمو القوي للإيرادات من غير الفوائد.

وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 1.9 مليار درهم، وهي أقل بنسبة 16%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تحسّن الظروف الاقتصادية والمحافظة على النسب الكافية للمخصصات، بينما بلغت التكاليف التشغيلية 4.4 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 15%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وبلغ إجمالي الأصول 983 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في حين بلغت ودائع العملاء 606 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 12% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وارتفاع نسبته 5%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، نتيجة النمو مزدوج الرقم في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، إن «البنك حقق أداءً متميزاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، ما يعكس التقدم الملحوظ في خططنا الرامية إلى تحقيق النمو والتقدم، في الوقت الذي نواصل فيه القيام بدور رئيس ومؤثر في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، حيث حققنا أعلى نسبة أرباح حتى الآن، خلال الربع الثالث، بفضل الانتعاش الملحوظ في الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي، والمنطقة بشكل عام».

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