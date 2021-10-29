تدريب وهمي للتعامل مع تسرب زيت في ميناء جبل علي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قامت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة، بإجراء تدريب وهمي ناجح للتعامل مع تسرب بقعة زيت في ميناء جبل علي بدبي، وذلك ضمن أهدافها الرامية إلى الحفاظ على البيئة، عبر تعزيز الجاهزية الخاصة بمواجهة الطوارئ والأزمات التي قد تتعرض لها أي من السفن أو الناقلات البحرية في منطقة الميناء.

وقال مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة، سالم عبدالرحمن الحمادي، في بيان صادر أمس، إن هذا التدريب يأتي في إطار سلسلة من التدريبات والتمارين المستمرة، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، لقياس مدى الاستعداد، ورفع حالة الجاهزية، وتقييم سرعة الإجراءات المتخذة المتعلقة بالبيئة والسلامة في مثل هذه الظروف، والمدة الزمنية للاستجابة، والإمكانات المتوافرة، إلى جانب إتاحة الفرصة للتعرف إلى نقاط التحسين والتطوير. وأضاف الحمادي أن سيناريو التدريب تمثل في حدوث حالة تسرب يقدر حجمها بنحو 200 إلى 300 لتر في مياه الميناء، وعلى الفور اتخذت فرق العمل الإجراءات اللازمة لمكافحة التلوث البحري من خلال دراسة العوامل البحرية، وحصر البقعة الزيتية واحتوائها ومعالجتها للسيطرة على التسرب وعدم انتشار رقعة التلوث. وأشاد بالتعاون بين مختلف الجهات المشاركة في التدريب، مؤكداً أهمية تنفيذه للوقوف على مدى استعداد جميع الفرق، وتهيئتهم لاحتواء الحوادث المشابهة.

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