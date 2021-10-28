اقتصادية دبي توفر باقات اتصال لحاملي «رخصة تاجر»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعلنت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، بالتعاون مع «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تقديم عروض مميزة لحاملي «رخصة تاجر» من اقتصادية دبي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتوفير بيئة ملائمة لأصحاب المشروعات الناشئة المبتكرة، للانطلاق والنجاح والإسهام في تعزيز التنمية والازدهار الاقتصادي، حيث يشكّل قطاع الاتصالات ركيزة أساسية في دعم التقدم الاقتصادي.

انطلاق

وأفادت اقتصادية دبي بأن «دو» توفر، في إطار هذه المبادرة، مجموعة متنوعة من الباقات، مصممة خصيصاً لتمكين أصحاب المشروعات الناشئة من الانطلاق بشكل فوري ومتابعة طموحاتهم وتحقيق نجاحات مستدامة.

وأوضحت أن الباقات تضم الكثير من الدقائق والبيانات والرسائل النصية والاتصال عبر الإنترنت، وخدمة الإنترنت السريع «برودباند» الثابتة، إضافة إلى «راوتر» الإنترنت، ومنفذ شبكة «واي فاي غيغابت إيثرنت» المتقدمة، فضلاً عن مكالمات غير محدودة من خط أرضي وإليه، مع رسوم توفيرية على مكالمات الهواتف المتحركة والدولية.

دور الشباب

وقال مدير أول قسم التوعية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، أحمد الشاعر: «يسعدنا التعاون مع (دو) للارتقاء بمشروعات رخصة (تاجر)، وتعزيز مستويات نمو هذه المشروعات الناشئة، حيث يأتي هذا التعاون إيماناً بدور الشباب وتشجيعاً لروح المبادرة في عالم الأعمال ودعماً لثقافة الإبداع».

وأضاف أن «اقتصادية دبي تسعى إلى تعزيز الإبداع والابتكار باستخدام أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة، وتوفير الممكّنات الذكية والحديثة في خدمة وإسعاد المتعاملين». وأكد الشاعر أن الشراكة مع «دو» تأتي في إطار الجهود لتوفير حلول وخدمات اتصال متقدمة، تتناسب مع متطلبات واحتياجات حاملي «رخصة تاجر» من المشروعات الناشئة.

دعم

وذكر الشاعر أن «فريق رخصة تاجر في قطاع التسجيل والترخيص التجاري يعمل، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، على دعم المشروعات الناشئة وتحويلها إلى مشروعات مستقبلية ناجحة، تلعب دوراً مهماً في نمو اقتصاد الوطن المستدام».

وفاد بأن «دو» التزمت منذ تأسيسها بلعب دور محوري في دعم التقدم المجتمعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي والرقمي في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن «تلك العروض من (دو) تهدف إلى تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتوفير باقات وخدمات اتصال تنسجم مع احتياجات ومتطلبات الشركات الجديدة والناشئة».

وبيّن أن «بإمكان حاملي رخصة (تاجر) الاستفادة من تلك العروض بالتواصل على البريد الإلكتروني: business.offers@du.ae».

• الباقات تضمّ خدمة الإنترنت السريع مع توفير على مكالمات الهواتف المتحركة والدولية.

«استثمر في دبي»

قال مدير أول قسم التوعية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، أحمد الشاعر، إن «اقتصادية دبي، ممثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري تعمل باستمرار على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة، من خلال منصة (استثمر في دبي) invest.dubai.ae، الأمر الذي يعكس مكانة دبي مركزاً مثالياً لمزاولة الأعمال».

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