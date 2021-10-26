ارتفاع 4% في أسعارعقارات دبي وأبوظبي في الربع الثالث

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشف تقرير شركة «جونز لانغ لاسال» «جيه إل إل»، عن ارتفاع أسعار مبيعات الوحدات السكنية في دبي وأبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بينما تراجعت أسعار الإيجارات في دبي بنسبة 3%، فيما ظلت الأسعار ثابتة في أبوظبي.

ووفقا لتقرير «نظرة عامة على سوق العقارات في الإمارات في الربع الثالث من عام 2021» الصادر عن «جيه إل إل»، شهد الربع الثالث من العام الجاري تسليم حوالي 11 ألف وحدة سكنية في إمارة دبي، ليرتفع إجمالي المخزون إلى 629 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع تسليم 23 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الجاري.



وفيما يخص إمارة أبوظبي، أشار التقرير إلى أنه تم تسليم حوالي 2900 وحدة سكنية خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليرتفع إجمالي المخزون إلى 270 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع تسليم ألفي وحدة سكنية بنهاية العام الجاري.



وشهد القطاع مع عودة سوق البيع على الخارطة إلى اجتذاب المستثمرين مرة أخرى، طرح المطورين لمشاريع بخطط سداد جذابة للاستفادة من الارتفاع الذي يشهده النشاط.



وتوقعت «جيه إل إل» أن يؤدي الطلب على المعروض من الفلل عالية الجودة خلال الفترة المتبقية من هذا العام إلى تعزيز الانتعاش في أسعار المبيعات.



قطاع المكاتب:

قالت «جيه إل إل»، إنه تم تسليم 40 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في إمارة دبي خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إجمالي المخزون إلى نحو 9 ملايين متر مربع، بينما تم تسليم 15 ألف متر مربع في أبوظبي، ليصل المخزون إلى 3.8 مليون متر مربع.

وأضافت أن أسعار إيجارات المساحات المكتبية بدبي انخفضت، بنسبة 1% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما ظلت ثابتة في أبوظبي.

وأشارت إلى أن شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية سجلت أعلى معدلات الطلب لتطلعها إلى توسيع مقراتها لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة لديها، متوقعة مزيداً من النمو خلال الفترة المتبقية من العام في الطلب الجديد مع استمرار نشاط الأعمال في الانتعاش.



أشارت «جيه إل إل» إلى عودة ثقة المستهلك على خلفية تخفيف قيود جائحة كوفيد-19 والزيادة المتوقعة في أعداد الزوار الدوليين، موضحة أن ذلك سيوفر لقطاع التجزئة فرصة لدخول مرحلة التعافي.

وقالت إن أداء مراكز التسوق المحلية في الدولة تحسن خلال الربع الثالث، وجاء ذلك مدفوعاً بإقبال المستهلكين الذين يعيشون على مقربة منها، بالإضافة لتمكن بعض شركات التجزئة في قطاعي المأكولات والمشروبات والمستلزمات المنزلية من مواكبة الآثار الناجمة عن الجائحة بصورة أفضل مقارنة بنظيراتها في قطاعات أخرى.

وأشارت إلى أنه في دبي تم إضافة ما يقرب من 40 ألف متر مربع من مساحات للبيع بالتجزئة، ليصل المخزون إلى 4.4 مليون متر مربع، في حين تم إضافة 6.1 ألف متر مربع في أبوظبي، ليصل المخزون إلى 2.9 مليون متر مربع.

وتوقعت تسليم 75 ألف متر مربع في إمارة دبي و11 ألفاً في إمارة أبوظبي خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وتراجع متوسط أسعار الإيجارات في مراكز التسوق خلال الربع الثالث من العام الجاري في دبي بنسبة 1% على أساس سنوي، وفي أبوظبي بنسبة 7%.

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