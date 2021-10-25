جوائز ومكافآت لسكان دبي وزوارها خلال مهرجان الأضواء «ديوالي»

المصدر: دبي - وام

تقدم دبي لسكانها وزوارها العديد من فرص الفوز بالجوائز المتنوعة خلال فعاليات مهرجان الأضواء «ديوالي» هذا العام حيث يمكنهم المشاركة في السحوبات التي تقام في مختلف أنحاء المدينة.



وجمعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أبرز السحوبات التي تستضيفها مراكز التسوق في المدينة خلال مهرجان «ديوالي» - الذي يستمر حتى أواخر نوفمبر المقبل - لتقديم جوائز متنوعة وقيمة من بينها السيارات الجديدة والذهب والمجوهرات.



وتتألق دبي التي تعرف بإسم «مدينة الذهب» خلال مهرجان الأضواء وذلك من خلال فعالية «ديوالي» و«مدينة الذهب» التي تنظمها مجموعة مراكز التسوق في دبي وتقدم لسكان المدينة وزوارها الذين يقومون بشراء المجوهرات من أكثر من 125 متجراً فرصة الفوز بقسائم لشراء المجوهرات بقيمة 150 ألف درهم.

وسيحظى سكان المدينة وزوارها بفرص التسوق وربح جوائز ذهبية بقيمة 100 ألف درهم من خلال فعالية مفاجآت «ديوالي» الذهبية التي تنظمها مجموعة مراكز التسوق في دبي.



وبالشراكة مع «قرقاش» للسيارات يمكن للمتسوقين في «ابن بطوطة مول» الحصول على فرصة الفوز بسيارة «GAC GS4» جديدة. ومقابل كل عملية شراء بقيمة 200 درهم لدى أي من المتاجر الموجودة داخل مركز التسوق. ويقدم «دبي فستيفال سيتي مول»مجموعة من العروض الرائعة والمأكولات الشهية في سوق «رايب باي ذا باي» خلال مهرجان الأضواء حيث سيقدم هذا السوق المسائي كل شيء من الإكسسوارات إلى فنون الشوارع والملابس. كما سيحظى زوار «دبي فستيفال سيتي مول» بفرصة ربح سيارة «هوندا أكورد إي إكس توربو 2021»..فيما يقدم «سيتي سنتر الشندغة» لزواره فرصة ربح سيارة «سيتروين سي 3» وغيرها من العروض التسويقية في مراكز التسوق.

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